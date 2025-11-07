Bonus Diabete 2025: fino a 525€ mensili. La guida passo passo per la richiesta INPS

Bonus diabete, sembrano esserci buone notizie per tutti coloro chene hanno necessità: di cosa si tratta con precisione.

Il diabete è una patologia tutt’altro che da ignorare. proprio per questo, le cure mediche e l’interesse da parte di chi ne soffre deve trovarsi assolutamente al primo posto.

Proprio per questo, all’interno di questo articolo abbiamo deciso di parlarvi di quelli che possiamo considerare un miscuglio di diritti e agevolazioni previsti dalla legge italiana per coloro che convivono con questa malatta e, magari, possiedono una certificazione di invalidità che può aiutarli ad affrontare quotidianamente questa patologia che sa essere davvero complessa da affrontare.

Detto questo, in cosa consistono gli aiuti economici per tutti coloro che hanno a che fare con il diabete e come fare a ottenerli? Nelle prossime righe, cercheremo di vedere passo passo il modo più utile per fare richiesta a questi aiuti direttamente all’INPS e conseguentemente ricevere il meglio possibile per la nostra salute.

Bonus diabete, cosa c’è da sapere: i dettagli

Non esiste alcun contributo riguardante espressamente il diabete e basta, tuttavia ci sono alcuni benefici previsti anche per chi è affetto da diabete e in generale per coloro che sono stati colpiti da una disabilità. Per coloro che necessitano ore 24 di assistenza, c’è l’indennità di accompagnamento. Chi ha una notevole riduzione delle capacità lavorative, invece, può usufruire degli assegni mensili e della pensione di invalidità. Senza dimenticare i permessi lavorativi retribuiti, ottenibili attraverso la legge 104 per garantire supporto a c hi deve prendersi cura della propria salute, e le esenzioni sanitarie e fiscali.

Per godere della concessione di certi benefici, vanno valutate le condizioni di chi le richiede, ma in ogni caso all’interno di questo articolo cercheremo di concentrarci sui diritti riconosciuti alle persone diabetiche. Questi variano da persona a persona, e in ogni caso vanno valutate dai medici presso commissioni INPS. In ogni caso, i contributi sono i seguenti; 313,91 euro per chi ha un’invalidità tra il 74 e il 99% e un reddito inferiore a 5.500 euro (assegno mensile per invalidi civili); c’è poi la pensione di invalidità totale, concessa a chi ha un reddito annuo inferiore a 18.000 euro e l’indennità di accompagnamento di 525,17€ per chi ha bisogno di assistenza continua. In questo caso, non ci sono limiti di età e reddito.

I diabetici possono godere anche di esenzioni dal ticket sanitario, accedere alle categorie protette (agevolazioni nell’ambito lavorativo), avere la pensione anticipata, agevolazioni fiscali sui veicoli e maggiorazione contributiva. Per ricevere questi aiuti, comunque, non può mancare la certificazione medica, per poi fare la domanda all’INPS (da effettuare al portale online) ed effettuare la visita di accertamento.