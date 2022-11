In Ucraina si balla, per restare a galla. Durante la guerra nessun comfort è scontato, in primis l’elettricità. Il continuo assalto della Russia alle infrastrutture energetiche del nemico, attraverso attacchi missilistici e droni, ha drasticamente ridotto l’energia a disposizione, con gli operatori di rete che esortano le persone a limitare il più possibile il consumo di elettricità.

Ma è nelle fasi più oscure che l’essere umano tira fuori il suo basico spirito di adattamento. E così, nella città ucraina di Kremenchuk, l’insegnante Yana Petrova conduce la sua lezione serale di salsa. L’edificio dove la classe si allena ha un’interruzione di corrente ogni due ore, ma ciò non impedisce che lo spettacolo si stoppi. The show must go on. Indossando le loro scarpe con tacco, quelle che meglio si adattano alla danza caraibica, le allieve si muovono a tempo di musica grazie all’ausilio dei loro cellulari, usati sia come stereo che a mo’ di faretto.

“Certo, è stressante per le persone, ma cerchiamo di trovare una via d’uscita in modo positivo”, dice Yana, mentre un fotografo della BBC la ritrae con le sue salsere (Guarda la foto). “Non smetterò di ballare, perché ci salva davvero”, specifica l’insegnate. In questa zona, nessuno è disposto a scendere a compromessi per una fine più rapida della guerra. C’è una fede incondizionata nella resistenza ucraina e non è presa in considerazione l’ipotesi della non sopravvivenza della nazione.

Mosca punta a mettere ko gli impianti energetici dell’Ucraina. Circa 4,5 milioni di ucraini sono alle prese con continui blackout. Alcuni sono pianificati, altri no. In alcuni casi li provocano i fornitori di energia per ovviare alle riparazioni della rete energetica. In altri si cerca di razionare l’energia stessa. A Kremenchuk, una delle zone più colpite, anche usare il proprio cellulare o navigare su internet sono azioni a tempo determinato. Questo significa anche che un bambino, di ritorno dalla scuola, è privato della possibilità di poter approfondire on line quando studiato a scuola.

