Coop, sulle confezione del latte numero antiviolenza 1522

Anche Coop dice no alla violenza sulle donne. In vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione del fenomeno, la catena di supermercati mette in campo un’azione tanto semplice quanto utile. Un’iniziativa che riguarda un’edizione speciale del latte in vendita questo mese. Circa 2 milioni di confezioni di UHT a marchio Coop riporteranno in evidenza il Numero Nazionale Antiviolenza e Stalking1522 del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ricordiamo che è un numero accessibile gratuitamente tramite canale telefonico e chat 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, in più lingue.

A questo primo prodotto della campagna di Coop faranno seguito altre 15 referenze, per arrivare a coprire, a fine 2023, le etichette di circa 1000 prodotti a marchio Coop. 1522 anche sugli scontrini emessi alle casse dei punti vendita e ancora su adesivi apposti alle porte delle toilette e immagini sui carrelli in alcuni punti pilota. Assieme al latte anche una borsa in tela a tema, in edizione limitata, firmata dall’illustratrice Diana Ejaita, il cui ricavato sarà in parte devoluto all’Associazione Differenza Donna che Coop sceglie di sostenere a livello nazionale.

Coop ricorda che sono 1600 le donne vittime di violenza accolte da Differenza Donna (gennaio-settembre 2022) e nel primo trimestre 12.270 le chiamate arrivate al 1522. Tra queste quasi 3000 le persone che hanno richiesto aiuto per se stesse e che hanno subito varie forme di violenza. Il dato, pur essendo trimestrale, risulta essere in linea con i numeri del 2020 e del 2021 condizionati anche da un effetto pandemico che ha provocato un ulteriore aumento delle richieste di informazione e di aiuto.

Perché la scelta del 25 novembre come data contro la violenza sulle donne.

La data non è stata scelta a caso dall’ONU. Fa riferimento all’anniversario dell’assassinio delle sorelle Mirabal, tre coraggiose rivoluzionarie, che furono massacrate nel 1960. Patria Mercedes, María Argentina Minerva e Antonia María Teresa furono uccise dal regime del dittatore Trujillo, contro il quale avevano tentato di opporsi. Per questo la data è stata scelta dall’ONU come simbolo della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.