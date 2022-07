Bonus Psicologo, è tutto pronto: da fine luglio si potrà inoltrare la richiesta per richiederlo. Si tratta di un sostegno economico introdotto dal Governo Draghi pari fino a 600 che potrà essere utilizzato per coprire le spese delle sedute di psicoterapia. Tutto quello che c’è da sapere.

Mancano pochi giorni e si potranno inoltrare le richieste per il Bonus Psicologo. Una misura introdotta a tutela della salute mentale i cui fondi possono essere utilizzati per coprire le sedute di psicoterapia. Si tratta di un contributo una tantum che potrà essere utilizzato per pagare le sedute svolte da psicologi e psicoterapeuti iscritti all’albo professionale e che hanno aderito all’iniziativa.

Bonus Psicologo, a chi spetta

Come si legge in Gazzetta, nello specifico possono usufruirne “le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico”. Per dimostrare queste condizioni non è necessario presentare alcuna certificazione.

Tuttavia, il bonus non spetta a tutti ma solo alle persone che rientrano in un determinato Isee, il cui massimo è fissato a 50mila euro. Chi supera questa soglia non potrà godere del beneficio.

A seconda della fascia di appartenenza, sarà calcolato l’importo che può essere richiesto.

con un Isee inferiore a 15.000 euro, il contributo sarà di 600 euro, per un totale di 50 euro a seduta.

se l’Isee è tra 15.000 e 30.000 euro, l’importo sarà di 400 euro, per un massimo di 50 euro a seduta.

con un Isee tra 30.000 e 50.000 euro, l’importo erogato sarà di 200 euro, per un importo massimo di 50 euro a seduta.

Come e quando presentare la domanda

Entro fine luglio sarà comunicata la data di apertura della procedura per la domanda online. Recentemente, l’INPS tramite una circolare ha specificato che la richiesta dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” attraverso una delle seguenti modalità:

portale web: accedendo con le proprie credenziali sul sito dell’Istituto www.inps.it.

Contact Center Integrato: contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento).