Se hai acquistato occhiali di recente o se dovrai comprarli a breve, sappi che potresti rientrare tra i beneficiari del Bonus occhiali 2023 e richiedere il contributo di 50 euro. Analizziamo i requisiti per richiedere il bonus e come fare domanda.

Il Ministero della Salute ha reso noto che da alcuni giorni è attiva la piattaforma online per richiedere il bonus vista, contributo per l’acquisto di occhiali da vista e di lenti a contatto correttive.

Bonus occhiali 2023: requisiti per richiederlo

Il sostegno economico nasce per coprire le spese legate alla tutela della salute della vista. E’ riservato ai cittadini con ISEE non superiore ai 10mila euro.

Si tratta di un contributo una tantum, può essere quindi richiesto una sola volta per ogni membro del nucleo familiare al quale è riferito l’ISEE.

I cittadini possono scegliere tra due modalità di accesso:

Un voucher del valore di 50 euro per ogni beneficiario, da spendere entro 30 giorni dall’emissione.

per ogni beneficiario, da spendere entro 30 giorni dall’emissione. Un rimborso di 50 euro per l’acquisto già effettuato di occhiali da vista o lenti correttive.

Il voucher viene emesso contestualmente alla domanda online ed è immediatamente spendibile in un’unica soluzione; mentre il rimborso, la cui istanza deve essere presentata entro il 3 luglio 2023, è ammissibile per gli acquisti effettuati dall’1 gennaio 2021 fino al 4 maggio 2023.

Il contributo, che è stato introdotto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, viene erogato su richiesta e fino ad esaurimento del finanziamento previsto dalla legge.

Come fare la domanda e cosa serve

La domanda per accedere al contributo deve essere presentata esclusivamente in via telematica a partire dal 5 maggio accedendo alla piattaforma web www.bonusvista.it direttamente dal cittadino interessato.

Per ottenere il bonus vista occorrono:

• Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), riferita a un ISEE non superiore a 10mila euro.

• SPID di livello 2 o superiore oppure Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta nazionale dei servizi (CNS).

• gli estremi della fattura o della documentazione commerciale, in caso di rimborso.