Bonus 150 euro a chi spetta, quando arriva e come ottenerlo

E’ in arrivo il Bonus 150 euro: cerchiamo di capire a chi spetta, quando arriva, come ottenerlo e il calendario dei pagamenti. Il Bonus 150 euro è sempre più vicino per le categorie a cui spetta, ovvero quelle che, già nel caso del bonus 200 euro di luglio, sono state le prime a riceverlo. Il Bonus 150 euro, contenuto nell’ultimo decreto Aiuti del governo Draghi, dovrebbe arrivare di regola nel mese di novembre. Tuttavia, in base alla propria situazione lavorativa, la data di quando arriverà potrebbe cambiare. Anche questo Bonus è esente dall’Irpef, come le precedenti indennità.

Bonus 150 euro: a chi spetta

Come si legge da decreto, questa volta il Bonus è destinato a chi ha un reddito inferiore ai 20mila euro lordi l’anno. Secondo le stime, saranno circa 22 milioni di persone a poterlo richiedere. E’ destinato a praticamente tutte le categorie di lavoratori, anche se il sistema di richiesta ed erogazione cambia in base al tipo di contratto.

Il nuovo Bonus di 150 euro sarà erogato dal datore di lavoro con la busta paga di novembre 2022 solo se la retribuzione del mese non supera i 1.538 euro. Per ricevere il Bonus i lavoratori dovranno dichiarare al proprio datore di lavoro, di non aver diritto all’indennità per altre prestazioni (come le pensioni) o ad altro titolo. Il Bonus verrà liquidato anche nel caso in cui la busta paga sia azzerata in caso di sospensione del lavoro per congedi o crisi aziendale.

Per quanto riguarda i pensionati invece, tutti coloro che risultano pensionati al 1° ottobre 2022 (comprese le persone che percepiscono l’assegno sociale, le prestazioni legate all’invalidità civile, l’APE, gli assegni di accompagnamento alla pensione, ecc…) riceveranno automaticamente i 150 euro con la mensilità di novembre 2022 a condizione che siano residenti in Italia e abbiano avuto un reddito imponibile IRPEF nel 2021 inferiore a 20.000 euro.

Quando arriva il bonus

A novembre – data promessa dal ministro Franco in conferenza stampa – il bonus 150 euro arriverà a pensionati, dipendenti, lavoratori domestici che hanno già presentato la domanda per il bonus 200 euro, percettori di reddito di cittadinanza. Ai pensionati dovrebbe arrivare già con l’assegno del primo novembre, mentre ai dipendenti in busta paga. Stesso discorso vale per i percettori di reddito, a cui arriverà cumulato insieme all’aiuto.