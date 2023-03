Alcuni capi invenduti, un team di donne inarrestabili e la voglia di fare qualcosa di bello e di utile. Nasce così l’iniziativa di Balmas Boutique – negozi a Roma nel cuore del quartiere San Giovanni con sede in via Satrico 7/ f e via Gino Capponi 17/c -, che ha trasformato l’iniziale idea di donare una piccola parte del magazzino dei punti vendita in una vera e propria raccolta strutturata. Non una gara di solidarietà, ma l’occasione per incontrarsi, conoscersi, confrontarsi e fare ognuno la propria parte per aiutare donne in difficoltà, le donne di Binario 95.

Balnas Boutique e Binario 95 insieme per sostenere le donne in difficoltà

Binario 95 è un progetto della Europe Consulting Onlus – una cooperativa che si occupa prevalentemente di servizi di supporto sociale per le persone senza dimora -, da 20 anni Binario 95 è un punto di riferimento a Roma per coloro che versano in condizioni di povertà, disagio ed emarginazione sociale.

Fiore all’occhiello è Casa Sabotino, una casa di accoglienza per donne che dal 2020 ospita diciotto donne, cisgender e transgender, sole e provate dalla vita in strada, e che trovano rifugio in questa bellissima struttura del I Municipio I. Qui restano per periodi che variano a seconda di ogni specifico caso, e vengono seguite da un’equipe multidisciplinare composta da operatrici e operatori sociali, psicologhe, medici, educatrici e molti volontari che contribuiscono, con la loro presenza, a riallacciare legami con una dimensione che vada oltre il disagio finora conosciuto.

«La rete è un luogo immaginifico in cui ci riconosciamo – spiega Manuela Balmas, proprietaria della boutique che insieme al suo team ha dato vita a questa iniziativa – ci piacerebbe che questa avventura finisse con il dover noleggiare un furgone enorme pieno di cose da consegnare. Noi crediamo che più di tutto sia importante non solo fare rete, ma fare sì che questa si ampli e si arricchisca di nuovi nodi e maglie che possano sostenere chiunque ne abbia bisogno. Per questo non vogliamo limitarci ad attivare una semplice raccolta, con questo progetto vogliamo fare di più: per questo andremo a Casa Sabotino, a incontrare e conoscere lo staff, perché vogliamo fare anche noi la differenza e costruire un nuovo futuro».

Cosa può servire

Ma che cosa serve? Lampade da scrivania, trolley, valigie con rotelle, zaini di varie misure, vestaglie da camera invernali e primaverili, tute, foulard primaverili, giacche leggere, come impermeabili o giubbottini, maglie e pantaloni per la nuova stagione primaverile ed estiva, ombrelli.

Le taglie consigliate sono la M, la L e la XL, per andare incontro alle esigenze fisiche di ognuna. La raccolta si effettuerà fino a sabato 18 marzo nei punti vendita di via Satrico 7/f e via Gino Capponi 17/ c (lun-sab 10-13/16-19.30) e verrà immediatamente consegnata alla struttura di via Sabotino.