Anche quest’anno la società di consulenza Great Place to Work Italia ha stilato la classifica delle migliori aziende per le donne nel nostro Paese.

La classifica è originata dal giudizio di più di 13.400 collaboratrici donne delle aziende analizzate e ha premiato le 20 che hanno ottenuto un punteggio più alto in base a:

Media Trust Index © delle donne in azienda;

delle donne in azienda; Differenza tra la media Trust Index © delle donne e degli uomini in azienda;

delle donne e degli uomini in azienda; Presenza femminile in azienda e presenza femminile all’interno del top management;

Parity Index femminile (indice che prende in considerazione: possibilità di assentarsi dal lavoro, retribuzione equa, profit sharing, equità delle promozioni, assenza di favoritismi, imparzialità legata al genere).

Per avere un ambiente di lavoro ideale bisogna fare leva su tre relazioni fondamentali: quella di fiducia reciproca con il management aziendale, il rapporto di orgoglio per il proprio lavoro e per l’organizzazione di cui si fa parte e la qualità dei rapporti con i colleghi.

Queste relazioni si esplicano in 5 dimensioni: credibilità, rispetto ed equità misurano la fiducia dei dipendenti nei loro manager.

Mentre orgoglio e coesione valutano il rapporto dei dipendenti con il loro lavoro e l’azienda, sensazioni verso se stessi e il divertimento sul posto con i colleghi.

Le tre aziende sul podio.

Al primo posto c’è Sebach, azienda specializzata in servizi di noleggio dei bagni mobili.

Secondo posto per Biogen Italia, impresa di biotecnologie e prodotti farmaceutici. Al terzo American Express, che offre servizi finanziari e assicurazioni.

Quarto posto per Stryker Italia srl, attiva nelle vendite/distribuzione di materiale medico. Quinta per Zeta Service, che offre servizi professionali, assistenza telefonica, centri di vendita.

Sesta posizione per l’Hilton, settima per Sorgenia, che si occupa di energia. Ottava per Amgen S.r.l., nona SC Johnson Italy, decima Selectra Italia.

Lo studio legale Portolano Cavallo è all’11 posto. R-Everse SpA è al dodicesimo, Unox SpA al trecicesimo, Cisco Systems Italy srl (14), Bending Spoons S.p.A. (15). Ipsen (16), Webranking (17), Bristol-Myers Squibb (18), Salesforce (19), Lundbeck Italia (20).