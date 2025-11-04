Sabrina Ferilli look impeccabile a Tu si que vales: tubino in pizzo nero e fuxia. Quanto costa

Tu si que vales procede la sua scalata al successo e mette in ombra anche Ballando con le stelle. Maria De Filippi riesce a battere ancora una volta la concorrenza, e questo grazie ad un format divertente e di successo. A renderlo tale anche i giurati che affiancano Queen Mary: da Luciana Littizzetto a Rudy Zerbi, ma anche la new entry Paolo Bonolis, che ha preso il posto di Gerry Scotti. Presente nel cast anche la bellissima Sabrina Ferilli, che è presidente della giuria popolare e che è legata a Maria da un’amicizia profonda e sincera.

Nell’ultima puntata Sabrina Ferilli ha incantato il pubblico indossando un outfit bellissimo e sensuale. Un look mai volgare, che metteva in risalto le curve dell’attrice. Ovviamente l’outfit ha ricevuto tantissimi consensi, soprattutto in rete dove i fans i sono scatenati con i complimenti: “Quanto sei divina, questo vestito è stupendo…” Ha commentato un fan. E ancora: “Magari ci fossero più persone come te al mondo, sei così speciale, così importante e così straordinaria“. “Sempre bellissima”.

L’attrice romana ha indossato un bellissimo tubino in pizzo nero con fodera fuxia. Bretelle fine e scollatura in vista, Sabrina è apparsa perfettamente a suo agio. A completare il look i tacchi altri e un make up coordinato, inoltre la Ferilli ha scelto di portare i capelli sciolti che le incorniciavano il viso. L’abito è davvero molto bello e non poteva passare inosservato, inoltre era perfetto per la sua fisicità. Ovviamente è griffato e ha un costo proibitivo, non proprio alla portata di tutti.

Sabrina Ferilli, l’abito sensuale di Dolce e Gabbana: quanto costa

L’abito in pizzo di Sabrina Ferilli è firmato Dolce e Gabbana, griffe che l’attrice ama particolarmente. Il capo è prestigioso ed sembra creato apposta per lei. Mette in evidenza le sue curve, senza mai farla apparire sopra le righe. inoltre le calza a pennello senza farle nessun tipo di difetto. E’ visibile sul sito del brand dove è anche possibile acquistarlo.

Il costo della mise scelta da Sabrina Ferilli per Tu si que vales è di €3,450: un prezzo davvero proibitivo. Ovviamente il look ha avuto il successo sperato: Sabrina ha meritato tutti i like che ha ricevuto. Diversamente Maria De Filippi ha indossato un pantalone ampio marrone stampato, e una camicia bianca. Ha rinunciato alle sneakers, che solitamente porta durante le registrazioni d‘Amici e Uomini e Donne, e ha optato per i tacchi alti. Il look di Maria era firmato Yves Sait Laurent.