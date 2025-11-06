Maria De Filippi a sorpresa gli propone il trono a Uomini e Donne, la reazione inaspettata: “Sono successe troppe cose”

Colpo di scena nel programma di Maria De Filippi, dopo polemiche e confronti, la conduttrice ha scelto chi siederà sulla poltrona rossa

Uomini e Donne non smette mai di sorprenderci e Maria De Filippi sa bene come stupire il suo pubblico. E’ accaduto proprio in una delle ultime puntate del daiting show di Canale 5, dove la padrona di casa ha proposto a sorpresa il trono a un ex protagonista presente in studio. Del resto è accaduto già più di una volta che la conduttrice facesse una scelta del genere e, in termini di seguito e quindi di ascolti, ha sempre funzionato.

Le reazioni dei fan del programma sono state differenti, come capita spesso il pubblico si è diviso tra chi ha gradito la decisione di Maria De Filippi e chi invece non avrebbe apprezzato quanto accaduto. Intanto il diretto interessato, a caldo, ha rilasciato il primo commento da tronista.

Uomini e Donne, scelto un nuovo tronista: la reazione

Tutto è accaduto nella puntata andata in onda martedì 4 novembre, quando a Uomini e Donne c’è stato l’attesissimo confronto tra Gianmarco Steri, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno. E’ ormai noto cosa è accaduto e in quest’occasione Martina ha chiesto scusa al suo ex per le sue reazioni social e per non essere stata così sincera su quanto stava accadendo con Gianmarco.

Al termine del confronto Maria De Filippi ha proposto il trono a Ciro Solimeno e lui ha accettato. Un gesto che in tanti si aspettavano, ma il pubblico si è diviso tra chi ha attaccato il ragazzo per aver accettato e chi la conduttrice per averglielo proposto. Ad ogni modo lui ha deciso di intraprendere questo nuovo percorso e, al termine della puntata, conclusasi con un abbraccio commosso con Martina, ha commentato la grande novità.

Come si vede sul profilo Instagram di Uomini e Donne, Ciro ha detto che era sotto choc perché erano accadute tante cose e aveva bisogno di tempo per assimilarle: “Ancora devo realizzare“, ha iniziato così la mini intervista dietro le quinte del daiting show di Maria De Filippi. Poi ha detto di essere pronto a ripartire e sedere sul trono è l’occasione per riuscirci: “Sto cercando di riprendermi e di voltare pagina, quindi penso che quello che mi sta capitando ora, sia lo sprint per ripartire“.

Il video, che riprende un estratto dell’intervista di Ciro Solimeno, ha ricevuto molti like e commenti a dimostrazione che il suo trono sarà sicuramente seguitissimo.