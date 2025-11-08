Il Commissario Ricciardi torna su Rai 1, tutte le anticipazioni sulla nuova stagione: svolta per il protagonista

Il Commissario Ricciardi sta per tornare in televisione, con una nuova stagione ricca di novità, trame misteriose e nuovi personaggi.

Il Commissario Ricciardi torna su Rai Uno con una stagione intensa, ambientata nel dicembre 1933, tra tensioni storiche e svolte personali decisive. La serie, tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni, racconta un uomo tormentato che indaga tra i fantasmi del passato e le emozioni del presente.

Lino Guanciale interpreta Luigi Alfredo Ricciardi, commissario dotato di un dono inquietante, capace di vedere le vittime di morte violenta. Questa terza stagione segna un’accelerazione narrativa, con l’amore che finalmente prende forma e il destino che si intreccia alla storia.

Tutte le novità della nuova stagione del Commissario Ricciardi

Siamo a Napoli, nel dicembre del 1933, nello stesso momenti in cui la Germania vede Hitler vincere le elezioni, mentre si consolida l’asse con l’Italia fascista. In questo clima teso e cupo, il Commissario Ricciardi vive una svolta personale, chiede il permesso di frequentare Enrica, figlia del cavalier Colombo.

Tra i due nasce finalmente quella storia d’amore tanto attesa, che segna un cambiamento profondo nel cuore di Luigi Alfredo Ricciardi. Lino Guanciale, interprete del protagonista, parla di una felicità che Ricciardi non osava desiderare, convinto di non averne diritto.

Nel frattempo, il commissario continua a indagare su nuovi casi di omicidio, risolvendoli grazie al suo intuito e a quella che è la sua “maledizione”. Questa capacità di vedere i fantasmi delle vittime morte in modo violento lo guida nelle indagini, ma lo tormenta nel quotidiano.

Attorno a lui si muove un universo di personaggi familiari, la governante Nelide, Don Pierino, il brigadiere Maione e il dottor Modo. Livia, ex fiamma di Ricciardi, è ora legata al Maggiore Manfred, che in passato aveva corteggiato Enrica, creando tensioni sottili.

Il cast della terza stagione conferma volti noti, Maria Vera Ratti è Enrica, Antonio Milo è Maione, Enrico Ianniello è Modo, Serena Iansiti è Livia. Completano il gruppo Christopher Hulsen (Manfred), Veronica D’Elia (Nelide), Domenico Pinelli (Sarracino), Peppe Servillo (Don Pierino), Marco Palvetti (Falco).

Tra le new entry ci sono Fiorenza D’Antonio nel ruolo della contessa Palmieri di Roccaspina e Fabrizia Sacchi come Lucia Caputo, moglie di Maione. Adriano Falivene torna nei panni di Bambinella, figura amata dal pubblico per la sua sensibilità e il suo spirito ironico.

La regia è affidata a Gianpaolo Tescari, con Alessandro Scuderi che firma la terza stagione, mantenendo lo stile visivo che ha reso la serie riconoscibile. Maurizio de Giovanni, autore dei romanzi, è anche sceneggiatore, garantendo coerenza narrativa e profondità emotiva ai personaggi.

La terza stagione, composta da quattro episodi da cento minuti ciascuno, andrà in onda su Rai Uno a partire da lunedì 10 novembre alle 21.30. È una coproduzione Rai Fiction e Clemart srl, che chiude il primo ciclo della saga e promette una svolta decisiva nella vita del protagonista.