Il Commissario Ricciardi anticipazioni 17 novembre: scia di sangue per le strade, il nuovo caso sconvolge la città

La nuova stagione del Commissario Ricciardi promette grandi novità, ecco cosa ci aspetta nei prossimi episodi in programmazione.

Ci sono storie che non si limitano a intrattenere, ma scavano dentro, lasciando un’eco che risuona ben oltre la fine dell’episodio. Storie che si muovono tra ombre e silenzi, dove ogni sguardo cela un segreto e ogni parola pesa come una sentenza non detta.

A volte, il fascino di una narrazione non sta solo nell’intreccio, ma nella malinconia che attraversa i suoi personaggi come un filo invisibile. E quando il dolore diventa parte della trama, allora anche la giustizia assume contorni più sfumati, più umani, più veri e realistici.

La nuova sconvolgente stagione

Ci sono città che sembrano nate per accogliere il mistero, con le loro luci tremolanti e i vicoli che sanno custodire ogni verità. In quei luoghi, la linea tra ciò che è vivo e ciò che è morto si fa sottile, quasi impercettibile, come un respiro trattenuto.

Ed è proprio in questo spazio sospeso che si muove il commissario Ricciardi, pronto a tornare con un nuovo episodio su Rai 1. Lunedì 17 novembre, in prima serata, il pubblico ritroverà Lino Guanciale nei panni dell’eroe malinconico creato da Maurizio de Giovanni.

La serie, ambientata nella Napoli del 1933, torna con quattro nuovi episodi tratti dai romanzi e diretti da Gianpaolo Tescari. Per la prima volta, Ricciardi dovrà affrontare un assassino seriale, in un’indagine che attraversa la città come una ferita aperta.

Il nuovo caso si apre con un farmacista trovato morto nel suo negozio, trafitto da un punteruolo e con una benda sugli occhi. È solo il primo di una serie di omicidi legati da un rituale inquietante, che getta Napoli in un clima di paura e sospetto.

Ricciardi, capace di vedere i fantasmi delle vittime e ascoltarne l’ultimo pensiero, dovrà fermare l’assassino prima che colpisca ancora. Ma le indagini si intrecciano con un contesto sempre più cupo, dove anche le istituzioni sembrano piegarsi al potere dominante.

Nel frattempo, il commissario affronta un tormento più intimo: l’amore per Enrica, finalmente sbocciato dopo anni di silenzi e attese. Il sentimento cresce, ma cresce anche la paura di condividere con lei la maledizione che lo lega ai morti e al dolore.

«Ricciardi teme di contagiare chi ama con il suo dolore», racconta Lino Guanciale, «ma ora è pronto ad abbandonarsi alla vita». Il regista Tescari sottolinea come questa stagione incroci l’evoluzione sentimentale con il confronto silenzioso contro il regime fascista.

Napoli diventa così protagonista, città di contrasti, dove fede e miseria, musica e mistero convivono in un equilibrio fragile e potente. Una città viva, che respira nei suoi personaggi e nei suoi segreti, dove nulla resta nascosto troppo a lungo.

Il cast corale arricchisce la narrazione: tornano Maione, Modo, Livia Lucani, e nuovi volti si affacciano con storie tutte da scoprire. “I vivi e i morti” segna una svolta emotiva per Ricciardi, in un episodio che fonde giallo, introspezione e sentimento con rara eleganza.