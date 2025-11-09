Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: il clamoroso ritorno dei due protagonisti, cosa succede

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore si assisterà a tutta una serie di intensi colpi di scena. Ecco che cosa accadrà

Le ultime puntate de Il Paradiso delle Signore sono state molto movimentate. Tanti i colpi di scena, in particolare il non matrimonio tra la contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) e Marcello Barbieri (Pietro Masotti). L’imprenditore, infatti, ha capito proprio in extremis di essere innamorato della giornalista Rosa Camilli (Nicoletta Di Bisceglie) e ha lasciato la contessa per fidanzarsi con lei.

Nel frattempo, la contessa, ferita dal retro-front improvviso del suo futuro sposo, medita vendetta con Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi). La donna, infatti, ha preteso il licenziamento di Marcello e Rosa, cosa che per il momento non le hanno accordato, anche se poi Marcello ha deciso di dimettersi di sua sponte.

Enrico, intanto, lotta con il problema alla mano e finora ha sempre mentito alla sua compagna Marta, per poi confessarle tutto nell’ultima puntata della soap. Roberto, invece, è profondamente scosso dal ritorno del suo ex compagno Mario, che afferma di aver cambiato vita. Peraltro, si è fidanzato con Caterina, una delle Veneri. Cosa succederà, dunque, nelle prossime puntate?

Spoiler Il Paradiso delle Signore, Adelaide contro Rosa

Nelle prossime puntate in onda dal 10 al 14 novembre 2025, la tensione tra determinati personaggi crescerà sempre di più. Dopo che Enrico ha confessato tutto a Marta, la donna decide di chiedere consiglio a Umberto.

Irene, invece, cerca di indagare per scoprire se Barbara e Johnny fossero già interessati l’uno all’altra, prima che lei la assumesse al Paradiso. Marina Valli tornerà a Milano e poterà un regalo alle Veneri, mentre un critico letterario sarà interessato a intervistare Rosa, che come chi segue la soap sa, ha scritto un romanzo.

Nel frattempo, Adelaide si fa di nuovo vedere al Circolo e cerca un contatto affinché indaghi sul passato di Rosa. Ma non finisce qui, perché sempre la contessa proverà a umiliare Camilli al Circolo, con parole al vetriolo.

Intanto, Agata e Mimmo, partiti per Firenze per dare una mano concreta agli alluvionati, rientrano a Milano, mentre Johnny resta in loco. Caterina, intanto, cercherà un possibile spasimante per Irene.

Rosa non sa che Adelaide sta organizzando un piano per fargliela pagare. Intanto Odile scopre ciò che sta tramando sua madre e cerca di farla riflettere, chiedendole di lasciar perdere i piani di vendetta. Infine, Roberto ringrazia Fulvio per dato una mano a preparare la nuova collezione.