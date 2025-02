Il Festival di Sanremo è appena iniziato e sul web è spuntato un messaggio che avrebbe scritto Amadeus a Carlo Conti.

Il conduttore fiorentino ha saputo condurre alla perfezione l’edizione 2025 di Sanremo, e dovrebbe capitanare la kermesse anche il prossimo anno. A vincere la famosa gara è stato il giovane Olly, che ha presentato a tutta Italia il brano inedito Balorda nostalgia. Ad attirare l’attenzione sono stati però anche i vari co-conduttori che, nel corso delle cinque serate, hanno affiancato Conti sul palco dell’Ariston.

In questi giorni sta circolando in rete un messaggio segreto di Amadeus per Carlo Conti. Ecco cosa avrebbe detto l’ex volto di Sanremo.

Carlo Conti e quel messaggio ricevuto da Amadeus

Questa edizione del Festival di Sanremo è stata sicuramente all’insegna dell’amore e dell’amicizia, tanto che le canzoni in gara hanno avuto tutte come tema questi importanti topic. Prima di Carlo Conti, c’è stato Amadeus che ha capitanato ben 5 edizioni consecutive della kermesse musicale. In molti si chiedono cosa abbia pensato quest’ultimo sul Sanremo di quest’anno, ed è stato proprio Conti a svelarne qualche aneddoto in più. Il conduttore fiorentino ha infatti rilasciato una dichiarazione per il programma Le Iene e ha portato del rapporto che c’è tra di lui e Amadeus.

Pare che, nel corso di tutta questa settimana, ci siano stati diversi messaggi di incoraggiamento da parte dell’ex conduttore di Sanremo. Giovedì scorso, gli avrebbe ad esempio scritto: “Caro Carlo, sta andando alla grandissima, ti faccio i miei complimenti per i tuoi ascolti. Questo Festival è un successo… mi spiace che qualcuno faccia un confronto quotidiano con i tuoi ascolti con i miei. Tra noi non c’è uno che vince e uno che perde ma ha vinto l’azienda Rai, ha vinto il Festival di Sanremo, abbiamo vinto entrambi. Io con i miei, tu con i tuoi… Goditi questo momento! Con stima e amicizia“.

A quel punto, Carlo Conti in maniera decisa e spontanea: “Grazie Ama, è esattamente quello che ho detto oggi in conferenza“. E ancora: “Tra noi non c’è rivalità. Siamo partiti a fine anni Settanta… abbiamo fatto una gavetta lunghissima, veniamo dalla stessa strada“. Tutti i fan hanno quindi potuto constatare, grazie a queste parole, che tra i due presentatori c’è sempre stato un rapporto fatto di stima e affetto. Anche se non ci sono state per loro molte occasioni di collaborare insieme, sono entrambi diventati negli anni dei veri punti di riferimento per la televisione italiana.