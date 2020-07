Un pap test può diagnosticare il tumore ovarico in fase precoce.

Questo semplice gesto di prevenzione può avere un’ulteriore funzione oltre a quella di individuare il papilloma virus.

I ricercatori dell’Istituto Mario Negri sono riusciti a identificare nei Pap test di pazienti che in anni successivi avrebbero sviluppato un tumore ovarico, tracce della proteina P53 alterata, con la stessa mutazione che si ritrova nel tumore.

Lo studio è stato fatto in collaborazione con l’Ospedale San Gerardo di Monza e l’Università di Milano-Bicocca e pubblicato sulla rivista scientifica Jama Network Open.

“Si tratta di uno studio retrospettivo che, oltretutto, ha potuto verificare un numero di casi limitato”, ha detto Maurizio D’Incalci, che dirige il Dipartimento di Oncologia dell’Istituto Mario Negri.

“E’ ancora presto per cantare vittoria ma l’idea sembra quella giusta e abbiamo già ricevuto proposte per condurre studi più approfonditi”.

Tumore ovarico, sesto tipo di cancro più diffuso tra le donne.

Il carcinoma ovarico è il sesto tumore più diffuso tra le donne e rientra fra le prime 5 cause di morte per tumore tra quelle in età tra 50 e 69 anni.

Se viene diagnosticato in stadio iniziale la sopravvivenza a 5 anni è del 75-95 per cento.

Pap test disponibile in farmacia.

Lo scorso settembre è stato realizzato il primo test al mondo per la diagnostica del Papilloma virus umano (Hpv) disponibile direttamente in farmacia.

A metterlo a punto sono stati due ex allievi Phd della Scuola Normale Superiore di Pisa, Bruna Marini e Rudy Ippodrino.

L’importanza della vaccinazione.

Ricordiamo che la maggioranza di molti tumori riconducibili all’infezione da Papilloma Virus Umano potrebbe essere evitata grazie alla vaccinazione di bambini e adolescenti.

La vaccinazione va eseguita prima dell’inizio dell’attività sessuale e quindi del potenziale contagio.

Fondamentale confrontarsi con il proprio ginecologo per avere tutti i consigli più validi su come agire tempestivamente.