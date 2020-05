Il succo d’ananas fornisce una dose concentrata di vari nutrienti.

Una tazza contiene circa 132 calorie, meno di 1 grammo di proteine e grassi.

Poi ancora, 33 grammi di carboidrati, 25 di zuccheri e meno di un grammo di fibra.

Bisogna subito precisare che il riferimento è a quello puro, privo di zuccheri aggiunti come la maggior parte dei prodotti in vendita nei supermercati.

Inoltre, è necessario ricordare che quando si elimina la polpa dalla frutta, si rinuncia alla parte di fibra, alleata della salute.

Ma se dobbiamo concederci un drink, meglio un succo d’ananas che una bevanda zuccherata artificialmente.

I benefici per la salute.

Il sito Healthline elenca una serie di benefici del succo di ananas, che hanno anche un’evidenza scientifica.

Il succo di ananas è ricco di una varietà di vitamine e minerali.

È particolarmente ricco di manganese, rame, vitamina B6 e vitamina C, che svolgono tutti un ruolo importante nel corretto funzionamento del tuo corpo.

E’ una buona fonte di antiossidanti, composti vegetali benefici che aiutano a mantenere il tuo corpo sano.

Il succo d’ananas contiene bromelina, soprattutto nella parte centrale, quella dura.

Questi enzimi possono aiutare a ridurre l’infiammazione causata da traumi, lesioni, interventi chirurgici, artrite reumatoide o osteoartrite.

(Ma sono necessari studi più specifici per il succo nello specifico).

Alcune ricerche suggeriscono che il succo di ananas potrebbe contribuire ad avere un sistema immunitario più forte (ma anche in questo caso sono necessarie ulteriori ricerche).

La bromelina potrebbe aiutare la digestione, proteggendo dai batteri dannosi che causano la diarrea e riducendo l’infiammazione nelle persone con disturbi infiammatori intestinali.

Alcune ricerche collegano la bromelina naturalmente presente nel succo di ananas a marcatori di miglioramento della salute del cuore (sono necessari ulteriori studi per confermarlo).

Le ricerche in provetta suggeriscono che quantità concentrate di bromelina possano aiutare a proteggere dal cancro, MA al momento non è chiaro se il succo di ananas offra benefici simili nell’uomo.

In ogni caso non si può in alcun modo parlare di presunti benefici curativi della bevanda contro le malattie.

