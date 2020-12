Ci sono dei cibi che possono essere di aiuto per rinforzare il sistema immunitario.

Questo non significa che mangiandoli si è immuni dalle malattie ed è bene precisarlo in questo momento che è in corso una pandemia da coronavirus.

E’ fondamentale praticare le buone abitudini anti contagio come indossare sempre la mascherina (anche in casa con i non conviventi) e lavarsi le mani spesso.

Ma anche fare un eventuale vaccino antinfluenzale, non trascurare il risposo, senza il quale lo stress galoppa indebolendoci.

La dieta può dare il suo contributo e per questo vogliamo elencare una serie di alimenti alleali del sistema immunitario elencati dal sito Health.

Cibi alleati del sistema immunitario.

Da mettere nel carrello i funghi, alimento spesso citato per fare scorta di vitamina D.

“Ci sono prove scientifiche che i funghi hanno proprietà antivirali che possono aiutare a rafforzare il tuo corpo contro il virus dell’influenza”, spiega Chris D’Adamo, direttore di ricerca presso il Center for Integrative Medicine presso la University of Maryland School of Medicine.

Aglio, cipolle, scalogni ed erba cipollina. “È stato dimostrato che l’aglio riduce la gravità dei sintomi del raffreddore e dell’influenza aumentando l’attività delle cellule natural killer”, afferma D’Adamo.

Anche il kiwi merita un posto sulla vostra tavola, perché è una fonte di vitamina C. Piuttosto che bere succhi industriali, meglio optare per la frutta intera.

I semi di girasole sono anche un’ottima fonte di vitamina E, un altro nutriente che supporta l’immunità.

Non dimenticate gli alimenti fermentati come lo yogurt, che contiene probiotici utili per sostenere un microbiota sano e quindi anche delle difese sane.

Mai dimenticare infine l’acqua, perché un corpo disidratato non può ben resistere alle malattie come quando è idratato.

Se non riesci a mandare giù l’acqua in inverno prova con il tè caldo non zuccherato, se opti per il verde meglio ancora.

Nota bene: questo articolo ha solo scopo illustrativo e non sostituisce in alcun modo il parere medico.