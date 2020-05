La pressione alta è un fattore di rischio pericoloso che può danneggiare la salute del cuore. Tuttavia, esistono alcuni modi naturali che ci aiutano a tenerla sotto controllo.

Vediamo come gestire la pressione alta con 8 tips healthy.

Riduci il sodio

L’assunzione di sale è alta in tutto il mondo. In gran parte, ciò è dovuto a cibi elaborati e preparati. Per questo motivo, esperti e sanità pubblica mirano a ridurre il sale nell’industria alimentare.

In molti studi, il sale è stato collegato alla pressione alta e ad alcuni problemi cardiaci come l’ictus.

Sostituisci gli alimenti trasformati con quelli freschi e prova a condire con erbe e spezie invece che con il sale.

Cammina e fai regolare esercizio fisico

Spesso non gli si dà troppa importanza, eppure l’esercizio fisico è una delle tips migliori per abbassare la pressione alta.

L’esercizio fisico regolare aiuta a mantenere il cuore in salute, rendendolo più efficiente nel pompare il sangue e riducendo la pressione nelle arterie.

Secondo le ricerche, 150 minuti a settimana di esercizio moderato o 75 minuti a settimana di esercizio intenso (come per esempio la corsa) possono aiutare a ridurre la pressione alta e migliorare la salute del cuore.

Una camminata veloce di soli 30 minuti al giorno può aiutare ad abbassare la pressione sanguigna.

Bevi meno alcol

L’assunzione di alcol è collegato al 16% dei casi di pressione alta in tutto il mondo. Se è vero che alcune ricerche hanno suggerito che una quantità moderata di alcool possa proteggere il cuore, questi benefici possono essere compensati da effetti negativi.

Secondo le linee guida nazionali, in Italia il consumo moderato di alcol è definito come non più di un bicchiere al giorno per le donne e due per gli uomini.

Elimina lo zucchero aggiunto e carboidrati raffinati

C’è una crescente sezione di ricerca che mostra un legame tra zuccheri aggiunti e ipertensione.

In uno studio sulla salute delle donne di Framingham, le donne che bevevano anche una bevanda zuccherata al giorno avevano livelli più alti di quelle che bevevano meno di una bevanda zuccherata al giorno.

E non è solo questione di zucchero semplice: tutti i carboidrati raffinati, come quelli contenuti nella farina bianca, si trasformano rapidamente in zucchero nel sangue. Alcuni studi hanno dimostrato che le diete a basso contenuto di carboidrati possono anche aiutare a ridurre la pressione sanguigna.

Mangia più cibi ricchi di potassio

il potassio è un minerale importante. Aiuta l’organismo a liberarsi dal sodio e a ridurre la pressione sui vasi sanguigni.

Le diete moderne hanno aumentato l’apporto di sodio diminuendo l’assunzione di potassio. Per un migliore equilibrio tra sodio e potassio, bisogna concentrarsi sul mangiare meno alimenti trasformati prediligendo quelli freschi e cibi integrali.

Gli alimenti che sono particolarmente ricchi di potassio sono: verdure, in particolare quelle a foglia verde, pomodori, patate e patate dolci. Frutta, compresi meloni, banane , avocado, arance e albicocche. Latticini come yogurt e latte. Tonno e salmone. Frutta secca e noci. Legumi.

Perdi peso

Se sei sovrappeso, dimagrire può aiutarti a regolare la pressione alta. Secondo uno studio del 2016, perdere il 5% della massa corporea potrebbe abbassare significativamente l’ipertensione.

In studi precedenti, la perdita di circa 8 chili era legata all’abbassamento della pressione arteriosa sistolica di 8,5 mm Hg e della pressione diastolica di 6,5 mm Hg.

Mangia cibi ricchi di calcio

Le persone con basso apporto di calcio spesso hanno la pressione alta.

E’ bene sottolineare che gli integratori di calcio non hanno dimostrato in modo definitivo di abbassare la pressione sanguigna, Invece, le diete ricche di calcio sembrano legate a sani livelli di calcio.

Oltre che da latticini e prodotti caseari, il calcio si può assumere attraverso verdure a foglie verde, fagioli, tofu e sardine. Ecco una lista completa.

Mangia cibi ricchi di magnesio

Il magnesio è un minerale importante che aiuta a rilassare i vasi sanguigni. Alcuni studi hanno suggerito che una bassa assunzione di magnesio è legata all’ipertensione.

Assumere alimenti ricchi di magnesio è un modo raccomandato dagli esperti per tenere lontana la pressione alta.

Puoi integrare il magnesio nella tua dieta con verdure, latticini, legumi, pollo, carne e cereali integrali.