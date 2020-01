ROMA – La pressione alta è un fattore di rischio da non sottovalutare in quanto può portare a condizioni di salute gravi come infarto o ictus. Quando si scopre di essere affetti da ipertensione, è fondamentale apportare alcune modifiche al proprio stile di vita in quanto spesso le cause della pressione alta sono da attribuire ad abitudini errate. Adottare una dieta equilibrata e fare alcuni piccoli cambiamenti nella scelta degli alimenti può essere un ottimo aiuto contro la pressione alta. Sebbene sia importante seguire i consigli del proprio medico, in generale risulta efficace scegliere una dieta a basso contenuto di sale, privilegiando cibi freschi, cotture leggere e con pochi grassi. Vediamo come ridurre la pressione alta cambiando 6 abitudini alimentari.

Ridurre l’assunzione di sodio: l’assunzione di sale è alta in tutto il mondo. In gran parte, ciò è dovuto a cibi elaborati e preparati. Per questo motivo, esperti e sanità pubblica mirano a ridurre il sale nell’industria alimentare. In molti studi, il sale è stato collegato alla pressione alta e ad alcuni problemi cardiaci come l’ictus. Se hai già la pressione alta, vale la pena ridurre l’assunzione di sodio per vedere se fa la differenza. Scambia gli alimenti trasformati con quelli freschi e prova il condimento con erbe e spezie, piuttosto che con il sale. Se hai già la pressione alta, vale la pena ridurre l’assunzione di sodio. Sostituisci gli alimenti trasformati con quelli freschi e prova a condire le pietanze con erbe e spezie al posto del sale.

Mangia più cibi ricchi di potassio: il potassio è un minerale importante. Aiuta l’organismo a liberarsi dal sodio e a ridurre la pressione sui vasi sanguigni. Le diete moderne hanno aumentato l’apporto di sodio diminuendo l’assunzione di potassio. Per un migliore equilibrio tra sodio e potassio, bisogna concentrarsi sul mangiare meno alimenti trasformati prediligendo quelli freschi e cibi integrali. Gli alimenti che sono particolarmente ricchi di potassio includono: verdure, in particolare quelle a foglia verde, pomodori, patate e patate dolci. Frutta, compresi meloni, banane , avocado, arance e albicocche. Latticini come yogurt e latte. Tonno e salmone. Frutta secca e noci. Legumi.

Elimina lo zucchero aggiunto e carboidrati raffinati: c'è un crescente corpo di ricerca che mostra un legame tra zuccheri aggiunti e ipertensione. In uno studio sulla salute delle donne di Framingham, le donne che bevevano anche una bevanda zuccherata al giorno avevano livelli più alti di quelle che bevevano meno di una bevanda zuccherata al giorno. E non è solo zucchero: tutti i carboidrati raffinati, come quelli contenuti nella farina bianca, si trasformano rapidamente in zucchero nel sangue e possono causare problemi. Alcuni studi hanno dimostrato che le diete a basso contenuto di carboidrati possono anche aiutare a ridurre la pressione sanguigna.

Perdere peso: se sei sovrappeso, dimagrire può fare una grande differenza per la salute del tuo cuore. Secondo uno studio del 2016, perdere il 5% della massa corporea potrebbe abbassare significativamente la pressione alta. In studi precedenti, la perdita di circa 8 chili era legata all’abbassamento della pressione arteriosa sistolica di 8,5 mm Hg e della pressione diastolica di 6,5 mm Hg. Come si legge, l’effetto è ancora maggiore quando la perdita di peso è accoppiata all’esercizio.

Mangia cibi ricchi di calcio: le persone con basso apporto di calcio spesso hanno la pressione alta. Mentre gli integratori di calcio non hanno dimostrato in modo definitivo di abbassare la pressione sanguigna, le diete ricche di calcio sembrano legate a livelli sani. Oltre che da latticini e prodotti caseari, il calcio si può assumere attraverso verdure a foglie verde, fagioli, tofu e sardine. Ecco una lista completa.

Mangia cibi ricchi di magnesio: il magnesio è un minerale importante che aiuta a rilassare i vasi sanguigni. Alcuni studi hanno suggerito che l’assunzione di troppo poco magnesio è legata all’ipertensione. Assumere alimenti ricchi di magnesio è un modo raccomandato dagli esperti per tenere lontana la pressione alta. Puoi integrare il magnesio nella tua dieta con verdure, latticini, legumi, pollo, carne e cereali integrali.