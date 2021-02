Con l’arrivo del 2021 è molto probabile che anche tu abbia deciso di cambiare qualche abitudine per uno stile di vita più sano. Se tra le altre cose hai deciso di perdere peso, capire da dove cominciare non è semplice. Con la primavera alle porte, le buone intenzioni prendono il sopravvento ma la realtà sembra andare contro di te. A volte, infatti, il metodo che funziona per una persona non è efficace per un’altra.

Non si tratta di andare alla ricerca di trucchi che facilitino il processo di una dieta rigorosa. Piuttosto, di trovare lo strumento che funziona per perdere peso, e si adatta al tuo stile di vita. Ti sei mai chiesto perché mangi così tardi? Sicuramente la risposta è facile da indovinare, non riesci a farlo prima. Dopo la colazione, il pranzo dovrebbe essere il pasto più importante della giornata. Tuttavia, farlo intorno alle 3 del pomeriggio potrebbe ostacolare il tuo programma di dimagrimento.

Lo stesso cibo ha più o meno benefici se consumato di giorno o di notte. Gli esperti di nutrizione dicono che mangiare presto aiuta a perdere peso. Il metabolismo risponde in un altro modo e può rallentare il processo digestivo.

A che ora dovresti mangiare?

La maggior parte dei nutrizionisti concorda nel non lasciar passare più di tre ore senza mangiare. Più vicini sono i 5 pasti principali della giornata, più attivo è il processo digestivo, che a sua volta brucia calorie durante il suo funzionamento. Inoltre, mangiando spesso arriveremo ai pasti con meno appetito ed eviteremo di morire di fame durante la giornata.

Ovviamente, non tutti gli alimenti vanno d’accordo con il nostro desiderio di perdere peso. Non dovresti mangiare cibi ricchi di grassi o calorie vuote, ma scegliere alimenti con nutrienti sani come un frutto, uno yogurt naturale o due fette di bresaola con un crostino integrale. Questi, sono tutti spuntini che di daranno sazietà in modo sano.

Cicli circadiani

I ritmi circadiani sono i cambiamenti fisici, mentali e comportamentali che si verificano durante il ciclo quotidiano e che rispondono principalmente alla luce o al buio nell’ambiente. Se il tuo lavoro e i tuoi obblighi ti consentono di dormire la notte e rimanere sveglio durante il giorno, questo è il tuo ciclo circadiano. È presente nella maggior parte degli esseri viventi ed è coinvolto in alcune funzioni fondamentali della giornata.

Uno studio pubblicato nel 2013 dalla US National Library of Medicine ha dimostrato che il corpo metabolizza meglio i grassi e i carboidrati e per più ore durante il giorno rispetto che di notte. Pertanto, se li consumerai presto, avrai maggiori possibilità di perdere peso prima, che se lo fai di notte.

Lo studio ha controllato l’assunzione di 1400 calorie al giorno, per 20 settimane, in due gruppi di persone. Secondo i risultati, chi mangiava prima delle 3 del pomeriggio, ha perso un terzo di peso in più rispetto a chi mangiava più tardi.

Inoltre, mangiare prima significa anche che la maggior parte delle calorie vengono consumate prima delle 3 del pomeriggio, tra la colazione e il pranzo. Quindi il tuo corpo avrà più tempo per elaborarle e tu avrai più ore per bruciarle.