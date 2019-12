ROMA – La pancia gonfia può essere molto fastidiosa ma è possibile prevenirla seguendo alcuni consigli dei medici ed evitare così disagi come flatulenza, dolori addominali e stomaco affaticato. Fortunatamente, esistono diversi modi per evitare il gonfiore addominale in modo naturale. In questo articolo, vediamo 7 modi per prevenire la pancia gonfia seguendo alcune piccole regole.

Evita cibi ad alto contenuto di grassi: il grasso è una parte essenziale di qualsiasi dieta salutare ed è un’importante fonte di energia. Il corpo digerisce i grassi lentamente perché impiegano più tempo della maggior parte degli altri alimenti per passare attraverso il tubo digerente e possono ritardare la digestione. In alcune persone sensibili, però, questo può causare gonfiore. In questi casi, evitare cibi ricchi di grassi potrebbe aiutare a ridurre il gonfiore alla pancia. Ad esempio, uno studio condotto su persone con problemi di digestione ha scoperto che i pasti solidi ricchi di grassi hanno causato un aumento dei sintomi, compreso proprio il gonfiore

Fibra sì ma senza eccedere: la fibra è un carboidrato presente negli alimenti a base vegetale che il corpo non può digerire. Ha alcune funzioni fondamentali all’interno del nostro organismo, come aiutare a regolare i livelli di zucchero nel sangue e il consumo di zucchero. Tuttavia, gli alimenti ricchi di fibre possono causare, ad alcuni individui sensibili, la produzione eccessiva di quantità di gas. Uno studio ha scoperto che una dieta con quantità di fibra ridotta ha contribuito ad alleviare il gonfiore nelle persone con costipazione idiopatica. Alimenti ricchi di fibre sono: fagioli, lenticchie, alcuni frutti come la mela, avena integrale, piselli, broccoli, cavoletti di Bruxelles. Ovviamente la fibra non va assolutamente evitata ma semplicemente assunta nelle giuste quantità.

Evita bevande gassate: le bevande gassate contengono anidride carbonica, un gas che può accumularsi nel tratto gastrointestinale e causare gonfiore. Questo può accadere anche con le versioni dietetiche delle bevande gassate. L’acqua è la migliore alternativa alle bevande gassate per ridurre il rischio di gonfiore.

Bevi e mangia lentamente: bere o mangiare troppo velocemente aumenta la quantità di aria che ingerita, il che può portare a un accumulo di gas nel tratto gastrointestinale. Rallentare la velocità con cui si mangia non solo aiuta a ridurre il problema ma aiuta anche il cervello a registrare correttamente le informazioni legate al senso di sazietà.

Zenzero: lo zenzero è un rimedio molto comune e popolare per problemi digestivi. Contiene carminativo, che è utile per ridurre il gas eccessivo nel tratto gastrointestinale. Una revisione del 2013 ha suggerito che lo zenzero ha alcuni benefici per la salute, tra cui l’alleviamento di problemi gastrointestinali, primo fra tutti il gonfiore addominale.

Fai esercizio leggero dopo aver mangiato: un leggero esercizio dopo aver mangiato, come fare una passeggiata, può aiutare a ridurre il gonfiore. Uno studio ha rilevato che l’esercizio fisico leggero aiuta a rimuovere il gas dal tratto gastrointestinale e allevia il gonfiore.

Semi di finocchio: un rimedio contro la pancia gonfia è il decotto o l’infuso a base di semi di finocchio. Il finocchio è noto per essere uno sgonfia-pancia per eccellenza, poiché contiene delle sostanze che aiutano i processi fermentativi nell’intestino, evitando il gonfiore. A fine pasto, puoi anche mangiare dei semi di finocchio, usanza molto diffusa in India e che aiuta i processi digestivi.

Quando vedere un dottore: il gonfiore dopo aver mangiato è un fastidio molto diffuso e di solito non è motivo di preoccupazione. Tuttavia, in alcuni casi può essere un sintomo di un problema di salute che potrebbe richiedere cure mediche. Chiunque soffra di gonfiore cronico accompagnato da altri sintomi dovrebbe consultare un medico. Questi sintomi potrebbero includere: dolore addominale, nausea, diarrea, stipsi, fatica, perdita di peso improvvisa, irritazione della pelle.

