Ognuno è colpevole di aver sgarrato la dieta almeno una volta, che si tratti di un biscotto extra o di quell’allenamento saltato, per buona pace della nostra pancia e dei chili in più che faticano ad andare via.

L’ISS raccomanda di praticare esercizio fisico più spesso possibile, e di avere uno stile di vita sano e attivo.

Per esempio, potresti passeggiare con il tuo cane in modo spedito e fare un giro più lungo, oppure scegliere le scale invece che l’ascensore.

Ma Melbourne Sam Wood, esperto di fitness, ha rivelato che ci sono anche altri modi su cui puoi concentrarti per bruciare il grasso sulla pancia.

Questo non vuol dire che potrai avere una vita sedentaria, visto che l’esercizio fisico è alla base della nostra salute.

Ma se non sei propriamente un amante dello sport, i 6 consigli dell’esperto possono fare al caso tuo.

Parlando a Body and Soul ha detto: “Le persone si concentrano a fare sempre di più, di più e di più quando si tratta di esercizio fisico, e spesso non riescono a capire perché non riescono mai raggiungere il loro obiettivo finale”.

Sam ha condiviso i suoi sei segreti più importanti per aiutarti a combattere il grasso sulla pancia.

1. Per bruciare il grasso sulla pancia, bandisci l’alcool

Molte persone hanno il loro cocktail preferito, che si tratti di un gin tonic o una birra fresca.

Ma Sam spiega che rinunciare all’alcool ti aiuta a liberarti del grasso sulla pancia e a dimagrire più facilmente.

“L’alcool è nemico della perdita di peso e ha dimostrato di aumentare lo strato di grasso.

Questo perché il tuo corpo sceglierà di usare l’alcool come combustibile invece di attingere alle riserve di grasso.

Se stai cercando di perdere peso sulla pancia senza fare molto esercizio, dovresti eliminare l’alcool o limitarti a 1-2 bicchieri a settimana”.

2. Elimina carboidrati raffinati e zuccheri trasformati

Sam ha detto che se sei seriamente intenzionato a ridurre il grasso, devi “bandire zuccheri trasformati e carboidrati raffinati”.

Gli zuccheri trasformati si trovano in molti dolci preconfezionati. Esempi di carboidrati raffinati sono pizza, pasta e pane bianco.

Sam spiega che questi ingredienti contribuiscono alla cattiva salute dell’intestino e sono spesso ricchi di calorie.

Questo non vuol dire rinunciare ai carboidrati, ma è importante scegliere quelli integrali.

3. Concentrati sulla salute dell’intestino

La salute dell’intestino è legata a tutta una serie processi del nostro organismo, come il modo in cui immagazziniamo il grasso, i nostri livelli di glucosio e il modo in cui metabolizziamo il cibo.

Sam spiega che dovresti prenderti cura del tuo intestino se vuoi ottenere il massimo dal tuo viaggio di dimagrimento.

Una dieta ricca di fibre e cibi probiotici come lo yogurt, possono aiutare.

4. Riduci lo stress, ridurrai la pancia

Le persone elaborano lo stress in diversi modi, ma per alcuni essere stressati può portare a un eccesso di cibo che alla fine porta ad un aumento di peso.

Lo stress induce il nostro organismo a rilasciare adrenalina e cortisolo.

Essere stressati può anche farci perdere il sonno, il che significa che abbiamo poca energia e probabilmente avremo più voglia di cibi ricchi di zuccheri.

Sam afferma che mantenere bassi i livelli di stress è fondamentale per perdere peso e dimagrire la pancia, e raccomanda di sperimentare diversi tipi di tecniche di riduzione dello stress.

5. Riduci i carboidrati

Non dovresti mai eliminare completamente alcun gruppo alimentari dalla dieta, tuttavia Sam spiega che ridurre i carboidrati è un ottimo modo per perdere peso.

Riducendo i carboidrati, il tuo corpo cercherà energia da qualche altra parte, che di solito è il grasso.

6. Controlla le calorie

La perdita di peso si riduce a un deficit calorico. In altre parole, devi bruciare più calorie di quelle che consumi.

Sam spiega che un ottimo modo per evitare un eccesso di calorie è ridurre le porzioni. Inoltre, anche evitare spuntini che non ti servono ti aiuterà a tagliare le calorie.