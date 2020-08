Le vampate di calore sono uno dei sintomi più comuni della menopausa. Tuttavia, è possibile prevenirle e contrastarle in diversi modi.

Le vampate di calore sono delle improvvise sensazioni di calore che si diffondono principalmente attraverso il viso, il collo e il torace.

Fino all’85% delle donne riferisce di avere avuto episodi di vampate di calore durante la menopausa.

Vampate di calore e sudorazioni notturne si verificano prima e durante la menopausa a causa del cambiamento dei livelli ormonali di estrogeni e progesterone.

I cambiamenti in questi livelli ormonali influenzano l’azione di altri ormoni responsabili della regolazione della temperatura corporea. Ciò provoca la caratteristica sensazione di calore improvviso, vampate di calore ed eccessiva sudorazione.

Vampate di calore in menopausa, trattamento e prevenzione

Sebbene alcune donne imparino ad affrontare le vampate di calore e riescano a conviverci in modo sereno, non per tutte è così.

I medici raccomandano di adoperare dei cambiamenti allo stile di vita per gestire le vampate di calore almeno per 3 mesi, prima di pensare di ricorrere ai farmaci.

Rimedi naturali per le vampate di calore

E’ possibile adottare una serie di semplici cambiamenti nello stile di vita per far fronte alle vampate di calore della menopausa.

Diversi fattori incidono su questo sintomo. Secondo il National Institute of Aging, i più comuni sono: alcool, cibo piccante, caffeina, fumo.

Tutti fattori esterni che andrebbero evitati.

Altri consigli sullo stile di vita:

Vestiti furbo. Indossa abiti leggeri o vestiti a strati, in modo da poterli rimuovere nel caso in cui arrivi una vampata di calore.

Tieni un ventilatore accanto al letto. Questo aiuterà se avrai a che fare con la sudorazione notturna.

Mantieni bassa la temperatura dell’ambiente. Apri spesso le finestre e utilizza un ventilatore o un condizionatore per assicurarti una buona circolazione d’aria.

Fai una doccia fresca durante il giorno e prima di andare a letto.

Fai scorrere acqua fresca sui polsi. Ci sono molti vasi sanguigni nei polsi, quindi questo può essere un buon modo per rinfrescarti in modo rapido.

Mantieni un giusto peso corporeo. Le vampate di calore possono essere più frequenti e gravi se sei in sovrappeso o obeso. Mantieni un giusto peso corporeo facendo esercizio fisico e adottando una dieta sana e uno stile di vita attivo.

Rilassati e riduci lo stress. La respirazione lenta e profonda e la meditazione sono tecniche che possono aiutare ad alleviare lo stress e ridurre le vampate di calore.

Medicina alternativa

Molte donne trovano sollievo dai sintomi della menopausa attraverso l’uso di pratiche di medicina alternativa, sebbene questi rimedi potrebbero non funzionare per tutti. Queste includono:

Meditazione di consapevolezza. Una ricerca del 2011 suggerisce che la consapevolezza può ridurre il fastidio che le donne provano dalle vampate di calore e dalla sudorazione notturna.

Terapia comportamentale cognitiva. Uno studio del 2014 suggerisce che la terapia comportamentale cognitiva può ridurre gli episodi di vampate di calore e sudorazioni notturne.