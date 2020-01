Le donne che hanno una menopausa precoce hanno tre volte più probabilità di soffrire di problemi di salute cronici in età avanzata. Chi entra in menopausa prima dei 40 anni è a maggior rischio di diabete, malattie cardiache, ictus, asma e cancro al seno. E’ quanto emerge da uno studio portato avanti dai ricercatori dell’Università del Queensland a Brisbane, in Australia, pubblicato sulla rivista Human Reproduction e citato dal britannico Daily Mail.

Sono stati analizzati i casi di 5.107 donne per due decenni dal 1996, quando avevano un’età compresa tra 45 e 50 anni. Di queste, 119 avevano avuto una menopausa prematura. Le donne hanno compilato questionari sulla loro salute ogni tre anni fino al 2016, quando avevano un’età compresa tra 65 e 70 anni.

Circa il 71% delle intervistate che hanno avuto una menopausa prematura avevano sviluppato due o più condizioni croniche o malattie come diabete, ipertensione, malattie cardiache, ictus, artrite, osteoporosi, asma, broncopneumopatia cronica ostruttiva, depressione, ansia e carcinoma mammario.

La professoressa Gita Mishra, autrice senior dell’articolo, ha dichiarato: “La menopausa precoce è associata ad un aumentato rischio di sviluppare multimorbidità, anche dopo aggiustamento per precedenti condizioni croniche e per possibili fattori che potrebbero influenzare i risultati, come se le donne hanno o meno bambini, quanti, istruzione, indice di massa corporea, fumo e attività fisica”.

Una recente ricerca pubblicata su Royal Society Open Science ha rivelato che le donne che hanno un’attività sessuale settimanalmente o mensilmente hanno un rischio inferiore di entrare presto in menopausa rispetto a quelle che sono inattive con una frequenza maggiore di un mese. Quelle che hanno riferito di essere sessualmente attive settimanalmente avevano il 28% in meno di probabilità di aver avuto la menopausa precoce.

La menopausa è un evento naturale nella vita di una donna e non è una malattia. I sintomi possono essere più persistenti da caso a caso ma sono comunque sempre temporanei. Confrontarsi con il proprio medico è fondamentale per affrontare al meglio questa fase della vita.