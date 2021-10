Influenza: Oms, ottobre è il mese ideale per vaccinarsi

A tal fine, l’Ecdc ha pubblicato delle raccomandazioni per vaccinarsi contro l’influenza in tempo di pandemia. La prima è di non farlo se si è ammalati di Covid o si è stati a stretto contatto con un positivo nelle ultime due settimane. Poi mantenere la distanza di almeno un metro dalle persone nella struttura (tranne il vaccinatore). Programmare la vaccinazione nelle ore meno affollate, indossare la mascherina chirurgica, lavarsi le mani prima e dopo, e infine evitare di toccare le superfici o scuotere le mani.

Influenza, cosa mangiare: la dieta per stare meglio

Se viene l’influenza, il primo consiglio è, naturalmente, di mettersi a letto, a riposo, e praticare una terapia sintomatica preferibilmente consigliata dal proprio medico di famiglia. Bere molta acqua a temperatura ambiente, consumare alimenti ricchi di vitamina C (soprattutto agrumi e kiwi). Preferire tra gli alimenti proteici le carne bianche ed il pesce in quanto più facilmente digeribili. Nella dieta, dovrebbe essere presente ogni giorno anche la pasta. I carboidrati complessi della pasta, infatti, costituiscono la principale fonte di energia per il cervello, per i muscoli, per i globuli rossi e per l’organismo. Rappresenta dunque il carburante indispensabile per svolgere le attività quotidiane.

La pasta è preferibile condirla con olio extravergine di oliva e pomodoro pelato fresco, ottime fonti di vitamine (A, C, E) e di antiossidanti. In particolare di licopene, presente in quantità maggiore nel pomodoro cotto. Con l’aggiunta nel condimento di proteine di origine animale (per tonno o carne trita o pesce sminuzzato) si rende il pasto equilibrato da un punto di vista nutrizionale e si permette di recuperare le masse muscolari perse con la scarsa attività fisica svolta.