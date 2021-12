Dipendenza da cocaina: si può combattere con onde elettromagnetiche

La validità della metodica è stata studiata dai ricercatori della struttura fiorentina e accertata rispetto all’effetto placebo, arruolando un gruppo di pazienti che sono stati sottoposti a un periodo di osservazione di tre mesi.

Il professor Guido Mannaioni dell’Università di Firenze, fra gli autori dello studio e direttore della Tossicologia Medica di Careggi, spiega: “I risultati della nostra ricerca pubblicati sulla rivista scientifica internazionale Plos One sono a conferma, con metodo rigoroso, dell’efficacia della stimolazione cerebrale con onde elettromagnetiche per la cura della dipendenza da cocaina. La validità della terapia è già in uso in vari centri ed è in fase di attivazione anche a Careggi. E’ stata studiata e accertata rispetto all’effetto placebo, nella capacità di ridurre nel breve periodo il bisogno di assumere la sostanza stupefacente”.