Per dimagrire e perdere peso bisogna mangiare sano, fare movimento e bere molto. Dopo le feste natalizie si possono arrivare a mettere su fino a 5 chili e a gennaio, come di consueto, parte la lotta ai chili di troppo. Solo affidandosi a degli specialisti dell’alimentazione si ottengono risultati concreti. Il fai da te non è mai consigliabile in questi casi.

Il tè verde può essere un alleato quando si vuole dimagrire. Questo non significa che da solo sia in grado di farci dimagrire. “Gli studi suggeriscono che gli antiossidanti nel tè verde possono promuovere la salute metabolica e aiutare a ridurre l’appetito“, afferma Josh Ax, D.N.M., fondatore di Ancient Nutrition, come si legge sul sito Prevention. L’ingrediente di riferimento è una catechina chiamata epigallocatechina gallato (EGCG), che si ritiene aumenti il ​​metabolismo e aiuti a bruciare i grassi. EGCG e caffeina nel tè verde possono lavorare insieme per aumentare la perdita di peso e favorirne il mantenimento.

Uno studio cinese ha scoperto che quando i soggetti analizzati hanno bevuto tè ricco di catechine due volte al giorno, hanno visto una diminuzione del grasso della pancia, perdendo una media di 1,9 cm di circonferenza della vita e 2,6 libbre di peso corporeo.

Uno studio realizzato dalla Università statale dell’Ohio, pubblicato sul Journal of Nutritional Biochemistry, ha sottolineato i benefici del tè verde contro l’obesità. La ricerca è stata condotta sui topi. Quelli che seguivano una dieta a base di estratto di tè verde al 2% hanno avuto un miglioramento della salute intestinale, rispetto agli altri. E’ stata dimostrata una maggior presenza di microbi benefici e una minore permeabilità delle pareti.

I topi nutriti con una dieta ricca di grassi e con tè verde hanno guadagnato circa il 20 per cento in meno di peso e avevano una minore resistenza all’insulina rispetto ai topi nutriti con una dieta identica ma senza tè. La quantità di tè verde nell’esperimento sarebbe equivalente a circa 10 tazze di tè verde a persona. Un valore quotidiano, hanno spiegato i ricercatori, che non sarebbe distante rispetto al consumo abituale in alcune zone del mondo.