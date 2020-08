In caso di peso in eccesso, soprattutto se localizzato sulla pancia, è importante dimagrire. Il grasso sull’addome, infatti, rappresenta un problema non solo estetico ma soprattutto di salute.

Questo grasso ha la capacità di rilasciare ormoni che possono portare al diabete, infiammazione cronica e altri gravi problemi di salute come ipercolesterolemia e malattie metaboliche.

In molti non riescono a dimagrire perché pensano che l’unico modo sia quello di seguire una dieta da fame e molto restrittiva.

In realtà non è così. Riuscire a dimagrire la pancia in modo sano e duraturo è possibile, seguendo alcuni passaggi chiave e con una sana combinazione di dieta ed esercizio fisico.

Il grasso addominale può essere rimosso con la chirurgia, ma alcune ricerche hanno suggerito che, questo metodo, non è detto che migliorerà la salute. Soprattutto se la chirurgia non verrà accompagnata da un cambiamento dello stile di vita, che deve essere attivo e sano.

Vediamo allora alcuni consigli pratici per dimagrire la pancia in modo sano e naturale.

Consigli sulla dieta

L’unico modo per dimagrire, è introdurre meno calorie di quelle che vengono bruciate. Creare un deficit calorico è l’unica via per perdere grasso in modo sano e duraturo.

Per riuscire in questo obiettivo, gli esperti consigliano di seguire alcune piccole regole.

Innanzitutto andrebbero eliminate le bevande zuccherate che, secondo i risultati di diversi studi, sono strettamente collegate allo sviluppo del grasso sulla pancia. Evitare quindi bibite gassate e zuccherate e limitare lo zucchero nel caffè o tè.

Carboidrati

La questione carboidrati è complessa. Non andrebbero mai banditi, in quanto fonte preziosa di energia. Ma, se si vuole dimagrire, andrebbero scelti con cura. Meglio ridurre l’assunzione di carboidrati raffinati come pane, pasta e riso bianchi, i cereali raffinati e gli alimenti zuccherini.

Sostituisci i carboidrati semplici con carboidrati complessi, come pasta integrale, frutta e verdura. Frutta e verdura, nello specifico, sono un’alternativa salutare che aggiungendo fibre alla dieta, possono regolare la glicemia controllando così il diabete.

Proteine

Gli esperti consigliano di inserire nella dieta proteine magre come carni bianche, latticini magri come ricotta o fiocchi di latte, che inducono il senso di sazietà facendoci sentire meno fame riducendo il desiderio di cibi “comfort”.

Grassi, quali scegliere per dimagrire

Anche i grassi non andrebbero eliminati dalla dieta ma semplicemente scelti con cura. Evitare cibi preconfezionati e optare invece per carni magre, avocado, pesce ricco di Omega3.

I grassi da evitare, invece, sono quelli trans e quelli saturi, che possono causare aumento di peso e sono strettamente collegati allo sviluppo del grasso sulla pancia.

Diventa più attivo

Aumenta i livelli di attività, ti aiuterà a bruciale più calorie senza accorgertene. Riuscire a muoversi di più è facile. Scegli le scale al posto dell’ascensore, parcheggia l’auto lontana dal luogo in cui ti stai recando, oppure vai a piedi.

Chi siede su una scrivania per lunghi periodi di tempo dovre fare pause regolari, alzarsi, camminare e fare stretching.

Esercizio fisico

La ricerca ha scoperto che l’esercizio fisico svolge un ruolo significativo nel riuscire a dimagrire. Uno studio del 2005 ha confrontato uomini che praticavano esercizio fisico con altri che non lo facevano e, secondo i risultati, sembra proprio che l’esercizio sia un fattore cruciale per lo sviluppo di grasso e malattie cardiache.

Tuttavia è bene specificare che nessun esercizio fisico riduce la pancia se non accompagnato da una dieta sana e ipocalorica.

Allenamento ad intervalli ad alta intensità, perfetto per dimagrire

Chiamato anche HIIT, questo allenamento abbina un esercizio intenso a un esercizio meno intenso e aiuta a bruciare più calorie.

Ad esempio, gli esperti consigliano di provare a camminare per 3 minuti, quindi correre per 30 secondi. L’HIIT aiuta a bruciare più grasso addominale ed è una scelta ideale per chi non si sente pronto ad un esercizio più intenso.