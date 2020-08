Con l’arrivo di settembre, la maggior parte di noi decide di voler dimagrire, promettendo che questo sarà il momento giusto per tornare in forma.

Ma la stragrande maggioranza delle diete tende a farci rinunciare e, invece di dimagrire, di accumulare chili in eccesso.

Ma questa volta non deve andare per forza così.

Ci sono alcuni semplici metodi che puoi applicare nella vita di tutti i giorni, per aumentare il tuo consumo di calorie e fare scelte alimentari più sane.

La nutrizionista Susie Burrell condivide con il The Sun cinque dei suoi migliori consigli per bruciare fino a 500 calorie e dimagrire più facilmente.

1. Bevi acqua ghiacciata per dimagrire più velocemente

È davvero il momento di affidarti al freddo, perché può aiutarti a bruciare di più.

Susie spiega su News.com.au:

“Proprio come il corpo brucia più energia per mantenere la temperatura corporea stabile in condizioni di freddo, allo stesso modo lavora di più quando ci esponiamo ai liquidi o cibi freddi”.

“Uno studio pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism ha rilevato che i partecipanti che hanno consumato da sei a otto bicchieri di acqua ghiacciata ogni giorno hanno bruciato fino a 100 calorie in più.

“Anche se questo è stato uno studio una tantum, suggerisce che c’è un vantaggio nel bruciare calorie quando beviamo bevande fredde. E quando si tratta di aumentare il nostro consumo calorico giornaliero, ogni piccolo aiuto è ben accetto”.

2. Aumenta l’assunzione di proteine ​​ad ogni pasto

Ti è mai capito di sentire fame subito dopo aver finito di fare colazione?

Questo di solito accade perché la colazione tende ad essere molto ricca di carboidrati e povera di proteine.

Le proteine ​​ci mantengono più pieni più a lungo perché il corpo impiega più tempo a digerirle.

CORRELATO: I 7 passaggi fondamentali per iniziare subito a dimagrire.

E a differenza dei carboidrati, non vengono trasformate in zucchero.

“Rispetto agli alimenti ad alto contenuto di grassi e carboidrati, gli alimenti ricchi di proteine ​​come carne magra, uova, pesce e latticini richiedono più calorie per essere digerite a parità di volume di cibo. Ciò significa che brucerai più calorie mangiando una fetta di petto di pollo e insalata di quanto non bruceresti con un panino tostato prosciutto e formaggio”.

“Per questo motivo, basare ciascuno dei propri pasti e spuntini su cibi integrali e ricchi di proteine ​​contribuirà a un consumo calorico extra stimato di 20-30 calorie per pasto o fino a 100-120 calorie extra al giorno in totale”.

3. Passa alla camminata e inizi a dimagrire

Scambia un incontro a un pub o a un bar con una camminata, per chiacchierare con gli amici mentre sei in movimento.

Susie dice: “Programmare incontri che ti permettono di muoverti, è un modo semplice per inserire più movimento nella tua quotidianità senza lo stress dell’aggiunta di esercizio extra, quindi dimagrire.

Solo una passeggiata di 20 minuti aumenterà il tuo consumo di calorie di almeno 100 calorie”.

4. Procurati una scrivania in piedi

Se hai un lavoro da scrivania, pensa a tutte le ore che passi seduto.

Tutti quei dolcetti che spizzichi in ufficio non vengono bruciati perché non ti muovi per otto o nove ore.

Vale la pena dire che non tutti i datori di lavoro saranno disposti a procurarti una scrivania in piedi visto che non sono esattamente economiche. Ma potresti approfittare del lockdown e dello smartworking per creare la tua scrivania in piedi economica. Per esempio, sfruttando il top della cucina.

5. Aumenta la frequenza cardiaca

Può essere difficile, ma per dimagrire vale davvero la pena alzarsi presto e fare esercizio, dice Susie.

“L’esercizio ad alta intensità è uno dei modi più semplici per aumentare il tasso metabolico e il numero di calorie che il corpo brucia ogni giorno.

Potresti aver notato che quando vai in palestra presto, sei molto più affamato per il resto della giornata. Questo è il segno che il tuo metabolismo ha ricevuto una spinta.

Iniziare ogni giornata con una breve sessione di attività ad alta intensità è un modo semplice per aumentare il tuo consumo calorico quotidiano.

Pensa a 10-15 minuti di salto, fai su e giù per le scale oppure una sessione di corsa e camminata a intervalli”.

Foto in evidenza di Bill Oxford su Unsplash.