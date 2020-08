Se il tuo obiettivo è quello di dimagrire la pancia e tornare in forma, sappi che non è necessario seguire diete da fame. Per dimagrire in modo efficace e duraturo, infatti, è più importante cambiare il nostro stile di vita e seguire alcuni consigli degli esperti validi tutto l’anno.

Alimentazione sana e esercizio fisico sono i nostri migliori alleati per dimagrire. L’importante non è prefissarti un grande obiettivo in pochi giorni, ma riuscire ad arrivare al tuo peso ideale nel tempo, seguendo uno stile di vita sano.

Con l’approccio giusto, riuscirai a dimagrire e a perdere il grasso sulla pancia che, oltre ad essere antiestetico, è anche pericoloso per la nostra salute in quanto rappresenta un fattore di rischio per molte malattie tra cui quelle legate al cuore e al diabete di tipo 2.

Limita i carboidrati raffinati

Non è consigliabile eliminare i carboidrati dalla dieta in quanto rappresentano la maggiore fonte di energia per il nostro organismo. Ma se l’obiettivo è quello di dimagrire, è importante scegliere i carboidrati giusti.

Per esempio, andrebbero preferiti i carboidrati integrali.

Questo perché il corpo trasforma alcuni glucidi, come quelli del pane e pasta raffinati, in glucosio. Quando viene prodotto più glucosio del necessario, il corpo immagazzina l’eccesso come grasso.

Mangia più fibre per dimagrire più facilmente

La fibra è molto importante in quanto può aiutare a farci sentire più sazi più a lungo. La fibra mantiene anche in salute il funzionamento del sistema digestivo. Un sistema digestivo sano può ridurre il gonfiore e il grasso addominale.

Aumenta l’assunzione di proteine

Se vuoi dimagrire, dovresti assumere una buona quantità di proteine. Le proteine aiutano a far sviluppare e a riparare i muscoli e, inoltre, ci aiutano a farci sentire sazi.

Un piccolo studio del 2012 ha suggerito che chi consumava proteine ​​di alta qualità come latte, uova e carne di manzo, aveva una percentuale inferiore di grasso addominale.

Ovviamente, dovresti prediligere proteine magre.

Acidi grassi monoinsaturi, un aiuto per dimagrire

Gli acidi grassi monoinsaturi, spesso conosciuti come “grassi buoni”, sono molto importanti per il nostro benessere e aiutano anche a dimagrire correttamente.

Questi tipi di grassi si trovano in alimenti come olio extravergine di oliva, avocado, noci e frutta secca, olio di sesamo.

Una revisione del 2016 ha rilevato che una dieta ricca di acidi grassi monoinsaturi può aiutare a ridurre il peso corporeo.

Per dimagrire, comincia a muoverti

Se cerchi di dimagrire, dovresti aggiungere movimenti e attività extra durante il giorno in modo da muoverti il più possibile.ù

Il mantra che dovresti seguire è: utilizza le tue gambe più che puoi.

Scegli le scale al posto dell’ascensore, parcheggia l’auto lontana dal luogo in cui ti stai recando, oppure vai a piedi.

Una passeggiata dopo cena ti aiuterà a ridurre la glicemia, inoltre è un ottimo modo per rilassarti.

Uno studio ha suggerito che l’aggiunta di movimento extra può aiutare a bruciare fino a 2.000 calorie in più al giorno, a seconda del peso corporeo e del livello di attività.

Bevi abbastanza acqua

Bere abbastanza acqua servirà al tuo corpo a rimanere idratato. Inoltre, aiuterà a ridurre al minimo la ritenzione idrica e il gonfiore addominale.

Bere un bicchiere d’acqua prima di un pasto aiuta anche a riempire lo stomaco e a controllare la quantità delle porzioni.