Dimagrire durante la quarantena è un obiettivo raggiungibile.

La consapevolezza della carenza di movimento ci spinge a prestare molta attenzione a ciò che finisce nel piatto.

Inoltre, siamo portati a scoprire nuovi rituali di bellezza e alternative healthy alla solita routine alimentare ordinaria.

Non è una regola che vale per tutti, ma se non volete che l’isolamento vi lasci addosso chili in più dovete auto controllarvi.

Solo un esperto dell’alimentazione, che sia un dietologo o un nutrizionista, può fornirci una dieta personalizzata, modellata sul suo caso specifico e dunque più efficace.

Ci sono comunque una serie di rituali mattutini per favorire la perdita di peso e il sito Healthline li ha elencati. Nessun miracolo sia chiaro, solo un po’ di self control.

Gli studi dimostrano che una colazione ricca di proteine ​​può aiutare a dimagrire riducendo l’appetito.

Bere acqua è associato a un aumento della perdita di peso e del dispendio energetico, nonché a una diminuzione dell’appetito e dell’assunzione di cibo.

Anche pesarsi ogni mattina è collegato a una maggiore perdita di peso e a un maggiore controllo della linea.

La luce solare può aiutare a soddisfare le esigenze di vitamina D, che può aiutare ad aumentare la perdita di peso.

Un atteggiamento consapevole, non imposto, promuove comportamenti alimentari sani.

Alcuni studi hanno scoperto che l’esercizio fisico al mattino può essere associato ad un aumento della sazietà e al miglioramento del controllo della glicemia.

La pianificazione dei pasti e la cucina casalinga sono associati a una migliore qualità della dieta.

Non dormire può aumentare l’appetito, nonché l’apporto calorico. Al mattino devi arrivare riposata.

Camminare o andare in bicicletta sono comportamenti associati a un minor aumento di peso e del grasso corporeo.

Scrivere un diario alimentare per monitorare l’assunzione di cibo può aiutare il dimagrimento. Foto in evidenza di Jerzy Górecki da Pixabay.