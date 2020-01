Dimagrire e perdere peso in corrispondenza dell’inizio del nuovo anno è un obiettivo per molti. Bisogna affidarsi a un esperto dell’alimentazione, dietologo o nutrizionista, per ottenere risultati concreti e duraturi. IL fai da te non è mai consigliabile in questi casi per evitare scelte nutrizionali che possano provocare delle carenze nutrizionali nocive per la salute.

Un articolo del Sun elenca una serie di consigli forniti dalla diet guru Terri-Ann Nunns per dimagrire. Il primo è quello di non passare molte ore in palestra pensando che questo garantisca la perdita di peso. “Puoi eseguire un allenamento ad alta intensità davvero eccezionale in mezz’ora, che sarà molto meglio che affaticarsi per tre ore in bicicletta”, spiega l’esperta.

Concediti un peccato di gola. “Vietare completamente gli alimenti ti farà desiderare di più e avrai più probabilità di abbuffarti. “Goditi una piccola tavoletta di cioccolato il sabato sera o un bicchiere di vino con un pasto con gli amici.

Annota i tuoi progressi, per Nunns: “È davvero importante tenere traccia del tuo viaggio nella perdita di peso in quanto ciò ti terrà motivato e ti consentirà di vedere fino a che punto sei arrivato, particolarmente importante nei giorni in cui hai voglia di arrenderti”, afferma.

Il quarto consiglio è quello di mangiare frequentemente. Lo snack può essere un ottimo modo per farti focalizzare sui tuoi obiettivi di perdita di peso, secondo Terri-Ann. Dice: “Se ti assicuri che gli spuntini che mangi sono sani e ragionevolmente a basso contenuto calorico, possono fornire al tuo corpo un flusso costante di energia durante il giorno, contribuendo a ridurre il desiderio di cibo malsano quando si arriva ai pasti”.

Bevi molto. Fondamentale per mantenersi idratati. Bere acqua aiuta a bruciare più calorie, più precisamente secondo un recente studio l’assunzione di acqua fredda favorirebbe il metabolismo. Infine dormire, riposare. Basta perdere qualche ora di sonno per alcuni giorni di fila, e il risultato non sara’ solo di avere occhiaie in evidenza e meno energia, ma soprattutto di guadagnare peso.