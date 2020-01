Quando si vuole dimagrire è fondamentale affidarsi a uno specialista dell’alimentazione e non al proprio intuito. Se i primi giorni può sembrare facile gestire la perdita di peso con il fai da te, successivamente ci si rende conto che l’abbinamento dei cibi è tutt’altro che facile e non si possono consumare sempre gli stessi alimenti.

Ci sono comunque una serie di cibi che possono essere considerati degli alleati del dimagrimento. Parliamo dei cibi a calorie negative. Per digerirli si usano più calorie di quante ne contengano e sono quindi adatti a regimi dietetici ipocalorici e a piccoli ‘peccati di gola’ senza sentirsi troppo in colpa. Eccone alcuni facili da trovare e soprattutto economici.

Sedano. Questo ortaggio ha circa 16 calorie per 100 grammi ed è per questo che è una delle migliori scelte di persone che stanno optando per alimenti con calorie negative. Poi le carote, che hanno circa 41 calorie per 100 grammi; contengono fibre, vitamina A, vitamina C, vitamina K, manganese e potassio. Da mettere nel carrello anche i broccoli, che hanno a malapena 34 calorie per 100 grammi.

E ancora anguria, carne magra, pomodori, peperoncino e caffè. Poi ci sono le mele (100 grammi appena 52 calorie), ma esclusivamente le verdi: aiutano a sentirsi pieni a lungo e sono ricche di fibre che aiutano a tenere basso l’indice glicemico. Nella ‘top- ten’ anche la papaya, 42 calorie per 100 grammi, ricca di vitamina C, di antiossidanti che fanno bene alle ossa e il cui contenuto di fibre aiuta anche contro la stitichezza.

Il cetriolo (16 calorie per 100 grammi), che è composto quasi interamente da acqua e con alto contenuto di vitamina C, riduce i livelli di infiammazione nel corpo e contiene acido caffeico, che previene la ritenzione idrica. Da non dimenticare anche gli asparagi (20 grammi per 100 calorie) che tra le i loro benefici hanno proprietà diuretiche che aiutano ad eliminare le tossine.