Dimagrire dopo le feste natalizie è un obiettivo perseguito da molti dopo le abbuffate di cibo tra pranzi e cene abbondanti. Un ‘sovraccarico’ che può arrivare a far accumulare anche 5 chili di troppo. Per ritrovare la linea perduta è indispensabile fare attività fisica, mangiare sano e idratarsi correttamente.

Anche l’idratazione svolge un ruolo fondamentale per stare in forma. Come hanno spiegato gli esperti dell’Osservatorio San Pellegrino, studi internazionali dimostrano che bere due bicchieri d’acqua a temperatura ambiente tre volte al giorno fa aumentare del 30% il metabolismo. Questo perché l’acqua viene portata da 20°C a 37°C, e l’innalzamento di temperatura è in grado di ‘bruciare’ i grassi negli uomini e i carboidrati nelle donne.

Il Times on India elenca una serie di bevande speziate che potrebbero essere alleate nella perdita di peso. Nessun aiuto “miracoloso” per dimagrire e soprattutto, essendo spezie non facilmente reperibili in Italia (almeno le ultime due), per acquistarle bisognerebbe affidarsi solo a degli erboristi esperti. Evitare sempre e comunque il fai da te. Inoltre, sempre meglio avvertire il proprio medico se si sta seguendo già una dieta dimagrante.

La prima è l’infuso alla cannella. Questa spezia è utilizzata in molti curry indiani e per la cottura. Tra le sue proprietà ci sarebbe quella di renderci sazi. Basta far bollire un bastoncino di cannella. Bisognerebbe berla prima di andare a letto. Farlo almeno per 20-30 giorni per ottenere dei frutti, specifica il sito.

Il secondo è l’infuso di ajwain. È una spezia che si usa in quasi tutti i curry indiani. “Questi minuscoli semi possono aiutarti anche a perdere peso. Lo fanno migliorando la digestione e aumentando il metabolismo”, spiega il sito.

Terza alternativa è l’infuso jeera drink. I suoi semi sarebbero utili per la “digestione, costipazione, insulino-resistenza e metabolismo lento. È anche efficace nel bruciare il grasso della pancia e quindi utile per la perdita di peso”. E’ possibile preparare l’acqua di jeera in due semplici modi. Il primo è aggiungendo un cucchiaino di jeera in un bicchiere d’acqua e lasciandolo bollire per 5 minuti. Il secondo modo è immergere un cucchiaino di jeera in un bicchiere d’acqua durante la notte, per poi consumarla a stomaco vuoto la mattina successiva.