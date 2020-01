Ci sono alimenti non sono alleati di una dieta sana. Se consumati in eccesso, influenzano direttamente l’elasticità e la tonicità della pelle e del nostro corpo in generale. Risultato: invecchiano. Vediamone alcuni, suggeriti dal sito WomensHealthMag.

Bibite analcoliche zuccherate. Evitarle per il loro alto contenuto di zuccheri. Lo zucchero non solo fa spuntare le maniglie dell’amore ed è uno dei principali colpevoli di sovrappeso e obesità dilaganti nel mondo, ma causa anche le rughe. Lo zucchero si va a legare in modo tossico alle proteine strutturali che danno elasticità alla cute, in primis collagene ed elastina. Così facendo gli zuccheri che ingeriamo da junk food e bibite fanno perdere elasticità e tono alla pelle, provocando le rughe.

Attenzione ai grassi trans. Il rischio di ammalarsi di una demenza (Alzheimer compreso) potrebbe aumentare del 52-74% con un consumo eccessivo di cibi contenenti grassi cattivi trans, ad esempio margarine, brioche, snack dolci, salatini, patate fritte surgelate, dadi da brodo, alimenti da fast-food, pesce surgelato in panatura, in poche parole il cibo industriale.

Occhio ai condimenti. L’eccesso di sale provoca un aumento della pressione sanguigna e questo aumento provoca una riduzione della produzione di collagene, con conseguente invecchiamento precoce. Anche se amate il caffè, non esagerate: ha un effetto disidratante sul nostro corpo. Il consumo eccessivo può influire direttamente sulla tonicità della pelle. Discorso non troppo diverso per l’alcol, che provoca una disidratazione molto rapida, con effetti dannosi sulla salute.

Anche se il peperoncino può avere degli effetti positivi sulla salute, il cibo molto piccante dilata i vasi sanguigni favorendone la rottura. Questo può far perdere elasticità, tonicità e colore naturale alla pelle.

In una dieta sana bisogna anche limitare il consumo di carne rossa, così come quello dei carboidrati raffinati a favore di quelli più integrali. I coloranti e conservanti artificiali sono altri nemici della pelle. Contengono solfiti, che possono causare una perdita di elasticità della cute e rughe premature.