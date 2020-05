Una dieta chetogenica fornisce il 99 percento delle calorie da grassi e proteine ​​e solo l’1 percento dai carboidrati.

Oltre alla perdita di peso, questo regime alimentare è risultato avere degli effetti positivi contro l’emicrania.

Allo stesso tempo uno studio dell’Università della Finlandia orientale, pubblicato sull’American Journal of Clinical Nutrition, si è espresso in molto critico sulle diete proteiche.

E’ di vitale importanza ricordare che chi sceglie di seguire una dieta cheto deve necessariamente rivolgersi a un medico.

Inoltre, non può essere prolungata ma solo portata avanti per un periodo limitato dopo il quale si potranno fare altri cicli sempre seguendo il parere medico.

Coca Zero e dieta proteica.

Una delle domande che ci si pone spesso quanto si privilegia questo regime alimentare è: posso bere la Coca Cola Zero?

Un articolo pubblicato sul Healthline cerca di trovare una risposta a tale quesito.

La dieta cheto mira a trasformare il tuo metabolismo in chetosi, uno stato metabolico in cui il tuo corpo brucia i grassi invece dei carboidrati per ottenere energia.

Ciò si ottiene mantenendo una dieta povera di carboidrati che comprende 20-50 grammi di carboidrati al giorno, nonché un elevato apporto di grassi.

Una lattina da 355 ml di Coca-Cola classica zuccherata ha 39 grammi di carboidrati, mentre la Coca Zero non ne ha.

Tali valori sembrerebbero remare in favore della sua assunzione in questa fase, tuttavia bisogna considerare anche altri fattori.

La variante zero contiene una combinazione di aromi e dolcificanti artificiali.

Pur fornendo meno carboidrati o calorie, i dolcificanti artificiali sono stati associati a risultati negativi sulla salute come l’aumento del rischio di diabete nonché di peso.

Un consumo anche solo di due settimane è risultato associato ad alterazioni importanti della risposta dell’organismo allo zucchero.

Se sei sensibile agli effetti della caffeina ricorda che una Coke Zero contiene 34 mg di caffeina per porzione 355 ml.

Dunque, se berla occasionalmente è “concesso”, non puoi pensare di usarla al posto dell’acqua o del cibo.

Foto di congerdesign da Pixabay.