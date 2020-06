I malati di diabete nel mondo sono 450 milioni, di cui 3,5 milioni solo in Italia, pari a un 5% della popolazione. Percentuale che nel 2030 potrebbe salire al 9%.

I dietologi e nutrizionisti di Second Nature hanno elaborato un piano settimanale per “invertire” il diabete di tipo 2 in 7 giorni.

La dieta comprende alimenti a basso contenuto di carboidrati e privi di sostituti raffinati, che dovrebbero sempre essere limitati per la prevenzione e la cura della malattia cronica.

Di seguito trovate il piano alimentare di 7 giorni, citato dal britannico Daily Mail.

LUNEDÌ.

Cosa mangiare a colazione: 200 g di yogurt greco semplice, senza zucchero. (Condimenti opzionali: bacche e mandorle).

Pranzo: una fetta di frittata di zucchine. Insalata (2 manciate di spinaci baby, 1 pomodoro, ¼ cetriolo, ½ peperoncino tritato, limone).

Cena: Zuppa di gulasch.

MARTEDÌ.

Colazione: uova e avocado (affetta o schiaccia ¼ di avocado su 1 fetta di toast integrale).

Pranzo: zuppa di gulasch (avanzi del giorno prima).

Cena: quinoa con 2 cucchiai di yogurt greco.

MERCOLEDÌ.

Colazione: frullato ai frutti di bosco.

Pranzo: una fetta di frittata di zucchine + insalata.

Cena indiana con il coconut dahl. (Condimenti: 2 cucchiai di yogurt greco e 2 cucchiai di prezzemolo tritato).

GIOVEDÌ.

Colazione: frittata di funghi (con 2-3 uova), 30 g di formaggio grattugiato.

Una fetta di pane integrale (opzionale).

Pranzo: Quinoa mediterranea con 2 cucchiai di yogurt greco (opzionale).

Cena: insalata con pezzi di agnello.

VENERDÌ.

Colazione: 200 g di yogurt greco con avena, una manciata di bacche o una manciata di noci.

Pranzo: insalata di agnello rimanente della sera prima.

Cena: avanzi di coconut dahl dei giorni precedenti + 2 cucchiai di yogurt greco (opzionale).

SABATO.

Colazione: frittelle di avena e mirtilli.

Pranzo. Se mangiate fuori casa optate per un pasto con molte verdure a foglia verde e una buona fonte di proteine.

Cena: polpette in salsa di pomodoro e peperoncino più insalata.

DOMENICA.

Colazione: uova strapazzate (2-3), più un pomodoro grigliato, una manciata di spinaci, 2 fette di pancetta.

Pranzo: pollo e verdure con salsa Piri Piri.

Cena: polpette con peperoncino servite con un involucro integrale più spinaci, cipolla rossa e formaggio feta.