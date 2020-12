Sempre più persone nel mondo soffrono di diabete, ma puoi ridurre il rischio di soffrirne modificando il tuo stile di vita. Il diabete è una malattia silenziosa su cui sono puntati gli occhi degli esperti a causa della rapidità con cui sta crescendo nella popolazione. Per questo è importante sapere come prevenirlo. È vero che il diabete può manifestarsi a causa di una predisposizione genetica, ma in caso contrario possiamo tenerlo lontano o, comunque, ridurre il rischio di svilupparlo.

Le chiavi per evitare il diabete risiedono nella dieta e nell’esercizio fisic , essenziali per evitare l’obesità, che è il suo più grande precursore.

Diabete, presta più attenzione a ciò che mangi

Per prevenire il diabete è necessario seguire una dieta varia, povera di grassi saturi e zuccheri raffinati. Oltre ad aiutare a prevenire le malattie cardiovascolari, la dieta mediterranea ha dimostrato di avere un effetto importante sulla prevenzione del diabete. Anche se sembra facile da seguire, poiché è la dieta italiana per antonomasia e corrisponde alle nostre abitudini, la verità è che non siamo sempre molto consapevoli su cosa consiste.

La dieta mediterranea predilige le verdure rispetto ad altri alimenti. E oltre all’elevato consumo di frutta e verdura, è caratterizzata da quello di legumi, cereali, olio extravergine d’oliva e noci. Segue un moderato consumo di uova, pollame e pesce; e un basso consumo di latticini, carni rosse, insaccati e dolci.

Rispetta quindi la raccomandazione di un minimo di 5 porzioni di frutta e verdura al giorno: sono la base della tua dieta sana. Metti da parte i carboidrati semplici e inizia ad assumere i legumi, in particolare le lenticchie, poiché hanno dimostrato di avere il massimo effetto protettivo contro il diabete.

Il consumo eccessivo di carne rossa, invece, è correlato ad alterazioni del glucosio, ma anche a pressione alta e complicazioni cardiovascolari, quindi quando possibile sostituiscila con carne bianca.

E, naturalmente, dimentica tutti i tipi di bevande zuccherate, i dolci industriali e gli alimenti ultra trasformati.

Muoviti ogni giorno

Uno stile di vita sedentario non è solo amico del diabete, ma di molte altre malattie, quindi è molto importante che tu faccia regolarmente un po ‘di attività fisica.

L’OMS, infatti, raccomanda 150 minuti di esercizio alla settimana, distribuiti su tre sessioni di un’ora. E il resto delle giornate è fondamentale integrare l’attività fisica nella vita di tutti i giorni: cammina appena puoi, fai lunghe passeggiate con il tuo cane, dimentica l’ascensore e usa le scale, ecc. Questo ha dimostrato di essere un ottimo modo per prevenire il diabete, perché l’esercizio ci aiuta a eliminare il grasso in eccesso, che è una barriera che non consente all’insulina di trasportare il glucosio alle cellule.

Quando si tratta di fare esercizio, è molto importante non trascurare il lavoro di forza. Puoi farlo in molti modi, a seconda della tua forma fisica e delle tue preferenze, facendo di tutto, dal lavoro con i pesi al Pilates, passando per la ginnastica ritmica, il canottaggio o il crossfit.

Questi tipi di esercizi stimolano il rilascio di una proteina chiamata miochina dai muscoli. Questa proteina rende le cellule più sensibili all’insulina.

