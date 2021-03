Le fibre sono componenti fondamentali della nostra alimentazione.

Possono anche favorire la perdita di peso, abbassare i livelli di zucchero nel sangue e combattere la stitichezza.

Adottando una dieta ricca di fibre presenti in verdura, legumi, frutta (compresa frutta secca e semi) si invecchia in salute.

Così facendo si rimane fisicamente autonomi al riparo da disabilità fisiche ma anche da depressione, difficoltà cognitive, sintomi respiratori e malattie croniche (quello che viene definito, cioè, invecchiamento di successo).

Bere molta acqua mentre si aumenta l’assunzione di fibre è altrettanto importante, per far sì che svolgano al meglio la loro funzione.

Ecco alcuni cibi ricchi di fibre, suggeriti dal sito Healthline.

18 cibi ricchi di fibre.

Mettete nel carrello le pere. Contenuto di fibre: 5,5 grammi in una pera cruda di medie dimensioni o 3,1 grammi per 100 grammi.

Sì alle fragole, fonte anche di vitamina C, manganese e vari antiossidanti.

Gli avocado sono molto ricchi di vitamina C, potassio, magnesio, vitamina E e varie vitamine del gruppo B.

Contenuto di fibre: 10 grammi in 1 tazza di avocado crudo o 6,7 grammi per 100 grammi.

Le mele sono il frutto che non deve mai mancare nella tua dieta. Contenuto di fibre: 4,4 grammi in una mela cruda di medie dimensioni o 2,4 grammi per 100 grammi.

Anche i lamponi sono una buona fonte, 8 grammi o 6,5 grammi per 100 grammi.

Sì anche alle banane, ai mirtilli, alle more, così come alle carote e alle barbabietole.

I broccoli anche rientrano in questa lista, così come i carciofi, ortaggio ricco di molti nutrienti, una delle migliori fonti al mondo.

Tra le altre fonti il cavolo: 3,6 grammi, gli spinaci: 2,2 grammi e i pomodori: 1,2 grammi.

Se siete amanti dei legumi, via libera a lenticchie, fagioli, piselli e ceci.