Mantenere dei capelli lucenti in inverno non è una missione impossibile. Anche l’alimentazione può avere un impatto positivo o negativo sulla chioma, così come l’eccesso di alcol e il fumo di sigaretta. I “grassi buoni” e il ferro nella dieta sono molto importanti nella stagione fredda. Lo specifica il dottor Michael Barnish, responsabile della genetica e della nutrizione presso REVIV London, come si legge sul Daily Mail.

Una capigliatura opaca può essere un segno della mancanza di acidi grassi omega-3 o grassi monosaturi. “Questi nutrienti sono importanti per mantenere i capelli dall’aspetto opaco. Quando le cellule del follicolo pilifero hanno livelli adeguati di grassi ‘buoni’, possono nutrire bene la ciocca di capelli, favorendo capelli luminosi e vibranti”.

“Gli acidi grassi Omega 3 regolano la produzione di olio all’interno delle cellule e inumidiscono la pelle e i capelli. Quando siamo con un basso livello di omega 3, i follicoli piliferi sono meno umidi, con conseguenti ciocche di capelli più asciutti. Ciò si traduce in un aspetto meno brillante e nel complesso i capelli possono apparire opachi. I grassi monoinsaturi agiscono in modo simile all’omega 3″.

Anche ferro, vitamine del gruppo B, vitamina D e lo zinco sono importanti per una chioma brillante. “Livelli ottimali di ferro comporteranno un adeguato apporto di ossigeno ai follicoli piliferi, garantendo il raggiungimento dei massimi livelli di questo combustibile vitale. Ciò sarà evidente nelle ciocche di capelli, migliorando l’aspetto e la salute dei capelli”, afferma Micheal.

L’importanza dei grassi buoni non riguarda solo la bellezza. Diversi studi hanno dimostrato che una dieta povera di grassi omega-3, infatti, mette a rischio l’umore, rendendo inclini a ansia e depressione. Mentre una dieta troppo ricca di grassi trans e grassi saturi e’ associata a un rischio di sviluppare depressione del 48% più alto del normale.