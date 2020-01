La cantante Adele è apparsa estremamente dimagrita sui social. Un cambiamento che ha diviso i fan: c’è chi l’apprezza e chi la critica per aver perso troppo peso, lei che era considerata un’icona curvy.

Lo scorso anno il britannico The Sun ha rivelato come la perdita di peso di Adele era dovuta a il body coach Joe Wicks. La cantante avrebbe segretamente seguito i video di allenamento ad alta intensità del personal trainer. Si sarebbe allenata a casa dopo la fine della storia con Simon Konecki – suo marito e padre di suo figlio. Adele è anche una fan del personal trainer Dalton Wong, che aiuta gli attori a mettersi in forma per i loro ruoli, tra queste anche l’attrice premio Oscar Jennifer Lawrence.

Una fonte ha dichiarato: “Adele ha lavorato segretamente con questi personal trainer”. “Non è il tipo da esercitarsi davanti agli altri, quindi segue i regimi e i piani a casa, usando i loro video e tutorial. I progressi compiuti negli ultimi sei mesi sono evidenti a tutti”.

Adele ha seguito la dieta Sirt, messa a punto dai nutrizionisti Aidan Goggins e Glen Matten. Questa dieta si basa su un regime alimentare che prevede: la restrizione calorica e l’assunzione di cibi in grado di stimolare alcuni geni regolatori del metabolismo. L’esempio dell’artista suggerisce che per ottenere risultati concreti bisogna affidarsi a degli specialisti ed evitare il fai da te.

La battaglia di Adele contro le critiche che le sono state rivolte per il suo sovrappeso (tra queste quelle del defunto stilista Karl Lagerfeld) non è nuova. A People aveva rivelato: “Anche quando stavo firmando un contratto, la maggior parte di chi era parte del settore sapeva che se qualcuno avesse mai osato dire: ‘Perdere peso‘, non avrebbe lavorato con me”. Mentre al Daily Mail: “Non posso essere un prodotto; nessuno può farmi questo. Ho tutto da dire; ho potere su tutto ciò che faccio”.