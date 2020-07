Abbiamo individuato un abito del brand giapponese Uniqlo che può rivelarsi il vostro asso nella manica per l’estate 2020.

Parliamo di un vestito a trapezio senza maniche in misto lino, prezzo 29,90 euro dagli iniziali 39,90 euro.

Il capo è estremante semplice, ma è proprio questo il suo punto di forza.

Noi vi consigliamo la tinta beige, soprattutto perché è facile abbinarla e non stanca mai.

Ci sono però anche le varianti in arancione e nel classico nero.

Altra caratteristica rilevante è il fatto che sia regolabile in vita, dunque potete stringerlo o allargarlo a piacimento.

L’abito è perfetto per andare in ufficio senza sentirsi soffocate da capi troppo stretti, ma anche per una gita fuori porta.

Potreste indossarlo anche per partire verso una località di vacanza.

Potete abbinarlo a dei sandali alti così come a della espadrillas con zeppa.

Se però non siete fan delle calzature alte via libera a un infradito elegante basso oppure a delle sneakers.

Per questo modello il sito suggerisce di acquistare una taglia più piccola della propria solita perché veste molto. Le taglie vanno dalla XXS alla XL.

Altri abiti ideali per l’estate 2020.

Questo abito firmato Yamamay può essere usato come copricostume per le tue giornate in spiaggia.

Il vestito in questione è della linea Deco Lux by Yamamay, realizzato in tessuto doppiato con una silhouette leggera e morbida, che scende in delicate pieghe in stile sottoveste.

Ultimo capo must have, firmato sempre Yamamay, il kaftano leopard a 29, 95 euro.

Un mini abito maculato della linea Afripedia by Yamamay, perfetto come mini abito o copricostume.

Da mettere nel carrello anche il copricostume della linea Resort by Yamamay con maniche lunghe e silhouette morbida lunga a kimono.

Il capo è realizzato in viscosa con una vivace fantasia estiva d’ispirazione etnica e può essere ideale sia per il mare sia per la città.