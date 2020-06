Da quando Meghan Markle lo ha riportato in auge, l’abito scamiciato è uno dei must-have del momento. Quello proposto da Zara è glamour e pratico, perfetto da indossare ora ma da sfruttare anche in autunno.

Se dico vestiti moda 2020, non posso non pensare allo scamiciato. Questo modello di abito è uno dei trend del momento, grazie anche a Meghan Markle che spesso lo ha scelto per le sue uscite pubbliche.

Il modello proposto da Zara è una versione pro dello scamiciato: ecco perché non dovresti fartelo sfuggire.

Innanzitutto, questo scamiciato di Zara è di un ottimo tessuto. Si tratta di un abito realizzato in tessuto misto lino, ottima scelta per l’estate in quanto ti manterrà fresca anche nelle giornate più calde.

Inoltre, si tratta di un modello davvero versatile. Con colletto e maniche lunghe, questo scamiciato di Zara è perfetto sia per un aperitivo con le amiche sia di sera, con un tacco, per una cena o un appuntamento importante.

Possiede anche delle tasche laterali nascoste nella cucitura, che lo rendono davvero pratico e comodo.

Con una cintura in vita, diventa subito super elegante ma puoi anche lasciarlo morbido per un effetto casual chic.

Inoltre, avendo le maniche lunghe, potrai sfruttarlo anche in autunno con un paio di stivali e gli accessori giusti.

Infine, ma non meno importante, questo scamiciato fa parte dei saldi di Zara. Ora infatti puoi acquistarlo sul sito a soli 39,95 euro invece che 59,95 risparmiando ben 20 euro!

Vestito scamiciato Zara, 39.95 sul sito.

Se invece hai voglia di colore e vuoi approfittare delle promozioni di Zara, l’abito verde acido potrebbe fare al caso tuo. Questo modello, poi, è super trendy, con il dettaglio dei lacci abbinati tono su tono in vita. E ora lo compri a soli 17,95 euro!