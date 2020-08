Con l’autunno che è praticamente alle porte, è ora di pensare a qualche acquisto di stagione. Tory Burch propone in saldo alcune borse che non dovresti lasciarti scappare.

Approfittando dei saldi di Tory Burch, infatti, potrai avere una borsa perfetta per l’autunno, scontata fino al 50%!

Perché approfittare dei saldi Tory Burch

Le borse del di Tory Burch sono apprezzate in tutto il mondo per la qualità dei materiali e per linee eleganti ma allo stesso tempo moderne. Per questo motivo, dovresti averne almeno una nell’armadio.

E ora, con i saldi, puoi farti arrivare a casa la tua borsa preferita risparmiando centinaia di euro.

Per darti una mano sulla scelta della borsa perfetta, ne abbiamo selezionate 3 che dovresti comprare ora in sconto, e che sfrutterai davvero tutto l’anno.

Si tratta di 3 borse dallo stile classico e senza tempo, che potrai sfruttare ora ma anche nei prossimi mesi. Anzi, nei prossimi anni!

Kira Tote bag

Se ami le tote bag, questo modello in pelle chevron fa al caso tuo. E’ davvero una borsa senza tempo, perfetta da indossare sempre e per rendere chic anche i tuoi look più semplici.

L’interno è organizzato con tre scomparti, inclusa una tasca centrale con zip.

Kira shoulder bag convertibile

Un’altra borsa senza tempo, del colore più in voga del prossimo autunno. Ti consigliamo di non lasciarti sfuggire la shoulder bag in verde prato, perché la prossima stagione la sfrutterai con tutte le tonalità del marrone, del beige, del cammello e anche del nero.

In morbidissima pelle chevron matelassé, questa shoulder bag convertibile è dotata di una tracolla regolabile che può essere indossata doppia oppure lunga a tracolla.

Bauletto Perry Satchel

L’iconico bauletto nell’interpretazione di Tory Burch. Con i saldi, potrai acquistare questo pezzo da novanta a metà prezzo. Che dire, non ha bisogno di presentazioni.