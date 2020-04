ROMA – Ok, noi non ce ne siamo accorti, eppure la primavera è arrivata ed è il momento di pensare ai nuovi capi di stagione, come il top Zara perfetto da acquistare subito e che potrai sfoggiare ora e dopo. La quarantena non ci vieta di postare su Instagram in nostri look casalinghi, per questo motivo non dobbiamo cedere ad outfit da “Cast Away” e puntare invece su un abbigliamento comodo ma sempre alla moda. Dopotutto, i video party con le amiche, le call di lavoro e le stories su Instagram necessitano del look giusto.

Se avete voglia di primavera, abbiamo scovato sul sito di Zara (che, ricordiamo, consegna regolarmente in tutta Italia) il top perfetto da comprare ora con un semplice click e che potremo sfoggiare fin da subito per essere alla moda e super trendy anche a casa ma che potremo riciclare durante tutta l’estate quando, si spera, potremo di nuovo uscire di casa.

Si tratta di un top Zara super spring in maglia, azzurro pastello, con piccoli fiori ricamati. Un top semplice quanto chic, perfetto da abbinare con dei legging per stare comoda dentro casa ma super alla moda anche con un jeans, come tra l’altro ha fatto Chiara Ferragni.

Ebbene sì, perché questo top Zara è tra i più gettonati di Instagram e anche l’influencer da milioni di follower ha ceduto al suo fascino, postando una foto sul suo profilo in cui lo sfoggia dentro casa, abbinato proprio a dei semplici jeans.

In fondo non è semplice resistere a questo top Zara: il colore e la fantasia darà un boost alla nostra voglia di primavera e rallegrerà le nostre giornate di isolamento. Inoltre, ti arriverà direttamente a casa con un semplice click e a meno di 18 euro, quindi davvero alla portata di tutte!

L’unico consiglio è di non aspettare troppo perché siamo certi che diventerà sold-out davvero molto presto.