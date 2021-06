Se state cercando un sandalo con tacco che possa accompagnarvi per questa estate 2021, abbiamo un suggerimento per voi. Spulciando sul sito del brand Zara, abbiamo scovato un modello con punta squadrata e fascette plissettate.

Sono disponibili diversi colori ma noi vi suggeriamo la variante gialla. Esiste colore più estivo?

Il prezzo è 39,95 euro e i numeri vanno dal 35 al 42. Il tacco è sottile ed è in linea con quelli che vanno di moda ormai da qualche stagione.

Abbinare il giallo non è facilissimo, ma basta anche una semplice borsa rifinita della tonalità e il gioco è fatto.

Non dimenticate poi che i contrasti sono ormai ben accetti anche in passerella. Viola con giallo? Perché no!, come Victoria Beckham insegna.

Questa scarpa può essere indossata di giorno, così come di sera, magari insieme a un tubino o una gonna longuette in seta.

Se dovete fare lunghe camminate ve la sconsigliamo, via libera invece per cene e aperitivi cittadini.

Se il giallo è un colore per voi troppo acceso, via libera alle altre varianti più neutre, che troverete sul sito.

Altri acquisti per l’estate 2021.

C’è un modello in vendita sul sito del brand Mango che può fare al caso vostro se state cercando un vestito semplice e allo stesso tempo elegante.

Il capo costa 69,99 euro ed è disponibile in due colori, beige e blue marino scuro. Noi vi consigliamo la prima variante.

Potete indossarlo anche per un matrimonio perché è elegante al punto giusto.

Se volete dare una rinfrescata al vostro guardaroba, non lasciatevi sfuggire questo abito in misto lino bianco di H&M che, oltre ad essere di ottima qualità, ha un prezzo davvero super.

C’è poi un vestito del brand spagnolo Mango che merita di finire dritto nel vostro guadaroba.

Un maxi abito fluido volant da 49,99 euro color “grezzo, disponibile anche nella variante “rosso mattone”.