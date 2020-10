C’è un pigiama H & M che potete sfruttare come tuta da casa quando lavorate in smart working.

Il modello H & M in questione è composto da una maglia corta e dei pantaloni in leggero jersey a costine.

Il prezzo del completo è 24,99 euro ed è disponibile in tre diversi colori.

Noi vi consigliamo la variante greige, ma se amate delle tinte scure via libera grigio scuro.

Smart working, una realtà sempre più in crescita.

Prima della pandemia da coronavirus lavorava di da casaappena lo 0,8% del totale degli occupati.

Le attuali stime dell’Istat indicano una platea di potenziali smart worker che può arrivare fino a 8,2 milioni.

L’istituto di statistica ha osservato che il ricorso al lavoro agile durante l’emergenza non si è dimostrato solo “determinante per preservare i livelli occupazionali”.

Ma anche per “limitare la mobilità quotidiana, soprattutto nelle aree urbane”.

Un fattore che l’Istituto invita a non sottovalutare è che facendo lavorare a distanza anche solo i lavoratori che svolgono un’attività telelavorabile e impiegano più di un’ora per recarsi nella loro sede, si potrebbe ridurre di circa 800mila ore il tempo speso negli spostamenti e l’inquinamento a esso associato per ogni giorno di lavoro.

Altri modelli H & M da mettere nel carrello.

Nei giorni scorsi vi abbiamo segnalato un abito nero in jersey di misto cotone a costine, con scollo a V.

Il vestito è la scelta giusta indossate delle calze particolari, colorate, oppure anche semplicemente velate.

Potete abbinarlo a delle scarpe basse così come a delle scarpe con tacco, tutto dipende dall’outfit che volete creare.

Il suo prezzo è low cost, considerando che costa 14,99 euro.

Sempre dello stesso brand vi segnaliamo una blusa, che potrebbe essere la chiave per i vostri outfit della prossima stagione.

Morbida, nella perfetta tonalità di burgundy autunnale, questa blusa salverà tantissimi tuoi look.