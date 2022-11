Orsetti fetish tenuti in braccio dai bambini. L’ultima campagna pubblicitaria di Balenciaga ha indignato il mondo della moda, al punto che è stata ritirata con tanto di scuse pubbliche e presa di posizione contro la pedofilia da parte di Demna Gvasalia, direttore creativo del brand. Oggi tutti si chiedono: come è possibile che nessuno degli addetti ai lavori si sia accorto prima dell’inadeguatezza della campagna fotografica, scattata dall’italiano Gabriele Galimberti.

Dopo la valanga di polemiche che hanno colpito il brand, Balenciaga ha ritirato la campagna, scusandosi per i contenuti inadeguati. Lo scorso 25 novembre, il marchio ha intentato una causa da 25 milioni di dollari contro la società di produzione e lo scenografo dietro la campagna. Quest’ultima faceva parte della collezione primavera 2023, che ha debuttato lo scorso autunno alla settimana della moda di Parigi.

“Ci scusiamo sinceramente per qualsiasi offesa che la nostra campagna per le vacanze possa aver causato. Le nostre borse di peluche non avrebbero dovuto essere presenti con i bambini in questa campagna. Abbiamo immediatamente rimosso la campagna da tutte le piattaforme”, ha commentato la company via social. Anche Galimbert, è corso ai ripari:

“A seguito delle centinaia di mail e messaggi di odio che ho ricevuto dopo le foto che ho scattato per la campagna Balenciaga, mi sento in dovere di fare questa dichiarazione”, ha scritto Galimberti. Non sono in grado di commentare le scelte di Balenciaga, ma devo sottolineare che non ero autorizzato in alcun modo a scegliere né i prodotti, né i modelli, né la combinazione degli stessi”, ha continuato.

L’inquietante dettaglio della sentenza contro la pedofilia scovato da Diet Prada.

L’account social Diet Prada, la cui mission è quella di scovare le ingiustizie nel settore fashion, ha evidenziato inquietanti riferimenti di un’altra campagna del brand al mondo della pedofilia. In uno scatto della collezione Balenciaga/adidas per la stagione Primavera-Estate 2023, cui la modella Bella Hadid e l’attrice Isabelle Huppert hanno prestato il volto, ci sono delle foto scattate negli uffici della Borsa di New York dal fotografo Chris Maggio.

Tra alcuni documenti sparsi nell’ufficio, sotto una borsa Hourglass di Balenciaga, compare lo stralcio di una sentenza del 2008 che, come riporta la fonte, ribadisce “la promozione o la pubblicità della pornografia infantile come crimine federale non protetto dalla libertà di parola”. Nel set in cui posa Huppert c’è poi un libro d’arte di Michael Borremeans. “Il suo lavoro – scrive Diet Prada – è caratterizzato da bambini e adulti nudi coinvolti in atti di violenza, incluso il cannibalismo”.

Kim Kardashian prende le distanze dalla campagna Balenciaga.

“Sono stata in silenzio negli ultimi giorni, non perché non fossi disgustata e indignata dalle recenti campagne di Balenciaga, ma perché volevo avere l’opportunità di parlare con il loro team per capire di persona come è potuto accadere”, ha scritto su Twitter Kim Kardashian, tra le più celebri testimonial del brand. Poi ha aggiunto: “Come madre di quattro figli, sono stata scossa dalle immagini inquietanti”.