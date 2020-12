Quest’anno, ormai lo sappiamo, il cenone di Natale lo passeremo a casa in compagnia di pochissimi intimi. Per questo motivo, un maglione a collo alto sembra essere l’ideale per un look sobrio, comodo ma allo stesso tempo chic. Che sarà un Natale diverso, su questo non c’è dubbio. Ma anche se saremo chiusi in casa, non vuol dire che dovremo necessariamente passarlo in pigiama, anzi. Potremmo approfittare della festività per togliere il pigiama e sfoggiare un look che sia comodo ma che non rinunci a un po’ di moda.

Girando per il web mi sono imbattuta in questo maglione a collo alto di H&M che sembra perfetto per un cenone di Natale intimo ma allo stesso tempo chic.

Si tratta di un maglione a collo alto in morbida maglia con alpaca. Dalla linea casual, ha le spalle basse, lunghe e ampie. Bordo a costine a fondo manica e in basso.

Perché questo pullover sembra essere la scelta perfetta per queste festività? Semplice: perché potrai sfruttarlo per un outfit casual chic e perché ti permetterà di togliere la tuta da casa e vestirti in modo comodo e trendy, pur rimanendo dentro casa. Inoltre, questo maglione a collo alto è super versatile e potrai sfruttarlo in tantissime altre occasioni anche in futuro. Per esempio, quando potremo di nuovo andare al cinema, ai musei e, perché no, a fare aperitivi con le amiche.

Dopotutto, si tratta di un capo adatto davvero a tantissimi look. Potrai abbinarlo a un paio di leggings per un effetto casual-smart, oppure ad una gonna a matita a vita alta per un effetto più glamour. Ovviamente, potrai sfoggiarlo con un jeans, ma è perfetto anche con un paio di pantaloni neri eleganti. Insomma, si tratta di un maglione strategico dai mille usi, uno di quei capi che non dovrebbero proprio mancare nell’armadio.

CORTESIA H&M