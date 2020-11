Anche questo autunno-inverno il tempo passato a casa è e sarà molto. Noi abbiamo individuato un kimono a costine Intimissimi per un outfit casalingo comodo e confortevole.

La giacca costa 39,99 euro ed è disponibile in grigio e blu. Le taglie vanno dalla S alla L.

Se volete creare un completo potete abbinare al kimono dei leggings della stessa stoffa e dello stesso colore. Prezzo: 25,90 euro.

L’outfit rientra tra i comfy look che ormai sono diventati i protagonisti delle nostre giornate.

Nel guardaroba gli abiti poco comodi sono “parcheggiati” dalla scorsa primavera e difficilmente torneranno a essere protagonisti anche i primi mesi del prossimo anno.

Noi in questi mesi vi stiamo suggerendo alternative low cost ideali per cercare di rendere l’isolamento meno astioso, cercando di non buttarsi giù e anzi trovare rifugio nella moda.

In questo caso riteniamo che la giacca kimono, abbinata al leggings, possa diventare una sorta di uniforme da lavoro, che vi consentirà di sentirvi a vostro agio durante le lunghe ore davanti al pc.

Intimissimi offre molte opzioni se siete alla ricerca di capi comodi, dalle canotte alle maglie in modal, così come i dolcevita.

Altri capi Intimissimi da mettere nel carrello.

Nei giorni scorsi abbiamo scovato un paio di pantaloni a costine in modal, sempre firmati Intimissimi.

Un modello da 25,90 euro, disponibile in blu scuro e grigio. Taglie: dalla S alla L, (sono abbastanza larghi quindi valutate anche questa caratteristica prima di sceglierli o scartarli).

Evergreen anche il body con scollo arrotondato del brand, perfetto per l’autunno e l’inverno.

Il body di cui vi parliamo costa 19,99 euro ed è a manica lunga in modal con scollo a U. Si chiude con bottoni a pressione.

Il modello a parte della Green Collection, che si distingue per l’uso di fibre a basso impatto ambientale come il modal by Lenzing, tessuto di origine vegetale ricavato da fonti di legno rinnovabili e sostenibili.